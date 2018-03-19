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Bir haftada yurt içinde 21 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı son bir hafta içinde 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İHA | 19.03.2018 - 10:27..
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Bir haftada yurt içinde 21 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı son bir hafta içinde 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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