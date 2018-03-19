Bir haftada yurt içinde 21 terörist öldürüldü

3Konut satışları bir önceki yıla göre arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan raporda konut satışlarının Türkiye genelinde 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 5,1 arttığı belirtildi.
5Balık ölümlerine karşı ilginç protesto
Bursalı tiyatro sanatçısı, son günlerde derelerdeki toplu balık ölümlerine dikkat çekmek için, telden yaptığı balık figürünün içine girerek saz çalarak türkü söyledi.
5ABD'nin eğittiği teröristler imha edildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3603 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'e girilmeden önce kaçan YPG'li teröristler oldu. Onlar da yeni operasyonlarla temizlenecek.
7İstanbul'da Çarşamba gününe kadar güneş yok
Pazar günü İstanbul'da başlayan yağış nedeniyle gözler meteoroloji uzmanlarına çevrildi. Yapılan 5 günlük tahminlere göre Çarşamba gününe kadar güneş yüzünü göstermeyecek.