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Başakşehir karşısında önemli bir kayıp yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş "ilk yarıda sanki uzaydan gelmişcesine mücadeleden uzaktık" dedi.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği, 4 ayrı program ile Avrupa'daki Türkleri dünyanın dört bir yanında bir araya getirecek.

Bursalı tiyatro sanatçısı, son günlerde derelerdeki toplu balık ölümlerine dikkat çekmek için, telden yaptığı balık figürünün içine girerek saz çalarak türkü söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan raporda konut satışlarının Türkiye genelinde 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 5,1 arttığı belirtildi.

Konut satışları bir önceki yıla göre arttı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejim ordularının katliam gerçekleştirdiği Doğu Guta'da Suriye birliklerini ziyaret etti.

Beşar Esad Doğu Guta'ya çıkartma yaptı

İçişleri Bakanlığı son bir hafta içinde 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bir haftada yurt içinde 21 terörist öldürüldü

1 Afrin'den sonra sıradaki hedef Menbiç Fırat Kalkanı'ndan sonra ve Zeytin Dalı Harekatı'nda da büyük başarıya ulaşıldı. Terörle mücadelede yeni hedef Menbiç oldu.

2 Afrin'de çember de kapandı Afrin merkezini teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, ÖSO birliklerinin desteğiyle kentte oluşan çemberi de kapatıyor.

3 Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesinde 73 yaşında vefat etti.

4 G20 zirvesinde kripto paralar için risk değil kararı G20'nin Finansal İstikrar Kurulu gündem maddelerini yayınladı. Kripto paraları ise bir tehdit oluşturmadıkları belirtildi.

5 ABD'nin eğittiği teröristler imha edildi Zeytin Dalı Harekatı'nda 3603 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'e girilmeden önce kaçan YPG'li teröristler oldu. Onlar da yeni operasyonlarla temizlenecek.

6 Nursel Ergin kızını sildi Yemek programı sunucusu Nursel Ergin, kızı Bengü Çınar'ı takipten çıkardı