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Bir haftada yurt içinde 22 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA | 07.05.2018 - 10:14..
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Bir haftada yurt içinde 22 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, 30 Nisan-7 Mayıs haftasında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, son 1 haftada yurt içinde, Muhdi Başçı adlı üst düzey teröristin de aralarında olduğu 1’i ölü olmak üzere 22 terörist etkisiz hale getirildi.

1495 OPERASYON YAPILDI

Terör örgütlerine yönelik 1495 operasyon yapılırken, FETÖ/PDY’den 587, PKK/KCK’dan 150, DEAŞ’tan 94 ve aşırı sol örgütlerden 26 olmak üzere toplam 857 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3198, düzensiz göçle mücadele kapsamında da 245 kişi yakalandı.

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