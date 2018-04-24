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Bir haftadır kayıp şahıs su kanalında ölü bulundu

Adana'da bir haftadır kayıp olan kişinin cesedi su kanalında bulundu.

İHA | 24.04.2018 - 03:52..
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Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde bulunan su kanalı çevresinde keçilerini otlatan bir kişi, kanal üzerinde ceset görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sağlık ekiplerini çağırdı.

Bir haftadır kayıp şahıs su kanalında ölü bulundu

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede şahsın ölmüş olduğunu belirledi. Sualtı polisi tarafından kanaldan çıkartılan cesedin üzerinden Zülfikar Karabaş adına düzenlenmiş kimlik çıktı. Ceset, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Karabaş’ın bir haftadır kayıp olduğuna dair poliste başvuru olduğunu öğrenildi.

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