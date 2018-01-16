taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.393
USD
3,8088
EURO
4,6553
ALTIN
163,38
PETR
69,3200

Bir haftalık bebek otoparka terk edildi

Mersin’in Erdemli ilçesinde belediye otoparkında bir haftalık olduğu belirtilen bir bebek bulundu.

İHA | 16.01.2018 - 11:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Park görevlisi Yasin Doğan, Erdemli Belediyesi karşısındaki otoparkta kameriye altında battaniyeye sarılı bir bebek olduğunu fark etti.

Bir haftalık bebek otoparka terk edildi

Durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekibi bebeğe müdahalede bulunarak Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine getirdi.

BEBEK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE ALINDI

Doktor kontrolünün ardından henüz bir haftalık ve cinsiyetinin kız olduğu belirtilen bebek hastanenin bebek yoğun bakım ünitesine alındı. Bebeğin burada tedavisine devam edilirken polis ise bebeği parka bırakan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Bir haftalık bebek otoparka terk edildi

Otopark görevlisi Yasin Doğan, battaniyenin içinde bir çocuk bulduğunu belirterek olayı polis ve 112 bilridiniğini ekiplerin gelerek çocuğu hastaneye kaldırdıklarını anlattı.

ÜZERİNDEN NOT ÇIKTI

Bebeğin üzerinden çıkan ve üzerinde ’Muhammedellah" ve doğum tarihi olduğu sanılan 10.01.2018 not da incelemeye alındı.

Hastane Bebek Yoğun Bakım ünitesi sorumlu doktorlarından Seray Zöhre ise bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Zöhre, "Bebek geldiğinde sağlık durumu iyiydi. Biz yinede takip amaçlı hastanemize yatırdık. Fakat daha önce bir hastanede yattığını anladık, damar yolu izlerinden. Ailesi yanına maması ve kıyafetlerini, hatta ismini bile yazıp bırakmış. Doğum tarihi olduğunu düşündüğümüz bir tarihte bırakmışlar. Sağlık durumu iyi, 2 buçuk kilo ağırlığında, 47 santimetre ve sağlıklı bir kız çocuğu. Sosyal Hizmetlere haber verdik, bundan sonrasını onlarla görüşeceğiz." dedi.

Bir haftalık bebek otoparka terk edildi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

24
Kızını taciz eden komşusunu öldüren babaya tahliye

Kızını taciz eden komşusunu öldüren babaya tahliye

368
Sıla ve Ahmet Kural aşkını bitiren buluşma

Sıla ve Ahmet Kural aşkını bitiren buluşma

35
2018'in ilk seçim anketi ORC'den

2018'in ilk seçim anketi ORC'den

140
AK Partili seçmene Erdoğan mı Abdullah Gül mü sorusu

AK Partili seçmene Erdoğan mı Abdullah Gül mü sorusu

166
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

192
İsrail'den Arap ülkelerine hicaz demiryolu projesi

İsrail'den Arap ülkelerine hicaz demiryolu projesi

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM