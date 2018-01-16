Bir haftalık bebek otoparka terk edildi

Park görevlisi Yasin Doğan, Erdemli Belediyesi karşısındaki otoparkta kameriye altında battaniyeye sarılı bir bebek olduğunu fark etti.

Durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekibi bebeğe müdahalede bulunarak Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine getirdi.

BEBEK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE ALINDI

Doktor kontrolünün ardından henüz bir haftalık ve cinsiyetinin kız olduğu belirtilen bebek hastanenin bebek yoğun bakım ünitesine alındı. Bebeğin burada tedavisine devam edilirken polis ise bebeği parka bırakan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Otopark görevlisi Yasin Doğan, battaniyenin içinde bir çocuk bulduğunu belirterek olayı polis ve 112 bilridiniğini ekiplerin gelerek çocuğu hastaneye kaldırdıklarını anlattı.

ÜZERİNDEN NOT ÇIKTI

Bebeğin üzerinden çıkan ve üzerinde ’Muhammedellah" ve doğum tarihi olduğu sanılan 10.01.2018 not da incelemeye alındı.

Hastane Bebek Yoğun Bakım ünitesi sorumlu doktorlarından Seray Zöhre ise bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Zöhre, "Bebek geldiğinde sağlık durumu iyiydi. Biz yinede takip amaçlı hastanemize yatırdık. Fakat daha önce bir hastanede yattığını anladık, damar yolu izlerinden. Ailesi yanına maması ve kıyafetlerini, hatta ismini bile yazıp bırakmış. Doğum tarihi olduğunu düşündüğümüz bir tarihte bırakmışlar. Sağlık durumu iyi, 2 buçuk kilo ağırlığında, 47 santimetre ve sağlıklı bir kız çocuğu. Sosyal Hizmetlere haber verdik, bundan sonrasını onlarla görüşeceğiz." dedi.