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Bir haftalık göçmen bilançosu

Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik ekiplerince bir haftada 135 yabancı uyruklu yakalandı.

26.02.2017 - 11:13
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Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ege Denizi'nde düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

135 YABANCI UYRUKLU YAKALANDI

Bu faaliyetler kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı kara ve deniz unsurları tarafından 17-24 Şubat'ta Kuzey Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşen dört olayda 135 yabancı uyruklu, beş göçmen kaçakçısı ve iki terör örgütü mensubu yakalandı.

1437 SAAT SEYİR YAPILDI

Düzensiz göçün engellenmesine yönelik faaliyetlerde bir arama kurtarma gemisi, 28 sahil güvenlik botu, 6 Sahil Güvenlik ve Emniyet Timi (SAGET), iki Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) ile 14 kontrol botundan oluşan yüzer unsurlar tarafından bin 437 saat 27 dakika seyir yapıldı.

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