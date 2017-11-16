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Kar Avrupa'dan sonra Türkiye'ye gelecek

Kasım ayının ortasına gelinmesiyle kar yağışı beklenir hale geldi. Önce Batı Avrupa'yı vuracak kar yağışı daha sonra Türkiye'ye gelecek.

16.11.2017 - 04:43
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Gelecek hafta için hava durumu tahminlerinde Türkiye'nin bazı bölgelerine kar yağabileceği belirtildi. Soğuk havaların artmasıyla Balkanlar'dan kar yağışının da yurda giriş yapacağı ifade edildi.

Kar Avrupa'dan sonra Türkiye'ye gelecek

ORTA AVRUPA'DAN SONRA İSTİKAMET BALKANLAR

Haftayı mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklarla geçiren yurdumuz, atmosferdeki patern değişikliği ile birlikte sıcak taraftan soğuk tarafa geçecek. Hafta boyunca Batı Avrupa’da etkili olan soğuk hava önümüzdeki hafta ortası bulunduğumuz coğrafyada etkili olacak. Meteorolojik modellere göre, Balkanlar üzerinden Türkiye’ye kutup kökenli bir soğuk hava dalgasının geleceği öngörülmektedir.

Grönland’dan sarkan yüksek basınç nedeniyle İngiltere’ye doğru çıkmaya başlayacak Azor yüksek basıncının etkisiyle Batı Avrupa’ya ılık bir hava gelecekken, aynı anda kutup kökenli güçlü soğuklar Doğu Avrupa’ya doğru hareket edecek. İlk olarak Orta Avrupa’yı etkileyecek olan soğuklar, daha sonra Balkanlar üzerinden Türkiye’ye giriş yapacak. Trakya’dan başlayarak Salı günü kuvvetli rüzgarla birlikte sıcaklıklar ani bir düşüşe geçecek.

Kar Avrupa'dan sonra Türkiye'ye gelecek

TRAKYA’DA KAR BEKLENİYOR

Salı ya da Çarşamba günü giriş yapması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte Trakya’dan başlayarak sıcaklıklar hızla düşüşe geçecek. Sıcaklıktaki düşüş hafta ortası yurt genelinde hissedilecek. Hafta ortası sıcaklıkların kar değerlerine inmesiyle birlikte yağmur şeklindeki yağışlar Trakya’da ve özellikle yüksek kesimlerinde kara dönmeye başlayacak. Trakya kesimi dışında Marmara’da diğer şehirlerin yüksek kesimleri ve Batı Karadeniz’in yüksek kesimleri ile İç bölgelerde yağışların kar şeklinde düşme ihtimali mevcuttur.

Kar Avrupa'dan sonra Türkiye'ye gelecek

İSTANBUL KARLA TANIŞABİLİR

Havaforum'un haberine göre; Salı ya da Çarşamba gecesi İstanbul’un yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı görülebilir. Şehir merkezi açısından ise meteorolojik modeller çeşitli tahminlerde bulunmaktadır. Model verilerinin büyük bir kısmı soğuk havanın sınırda kalacağını ve bu sebepten dolayı şehir merkezinde yağmurlu bir havanın olacağını belirtmektedir.

Bazı modellerde ise düşük bir ihtimal de olsa şehir merkezinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği belirtilmektedir. İstanbul’da kuvvetli rüzgarla birlikte hafta ortası sıcaklıkların gündüz 6-7 derecelere, gece ise 2-3 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.

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