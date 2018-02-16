taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.127
USD
3,7526
EURO
4,6796
ALTIN
163,63
PETR
64,7200

Bir halatla İspanya'dan Portekiz'e geçiş

İspanya'dan Portekiz'e 720 metre uzunluğundaki çelik halatla geçerek eşsiz bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Haber Merkezi | 16.02.2018 - 14:57..
  1. Haberler
  2. Seyahat
Mustafa CİVAN / [email protected]

Bildiğiniz tüm seyahat çeşitlerini unutun. İspanya'dan Portekiz'e sizi heyecan dolu bir yolculuk bekliyor.

İki ülke arasında yolculuk yapmak için uçak, tren ya da otobüs kullanmanıza gerek yok.

Bir halatla İspanya'dan Portekiz'e geçiş

İspanya’nın Andalucia, Sanlucar de Guadiana bölgesinden Portekiz’in Alcoutim bölgesine çelik halatla geçerek eşsiz bir deneyim yaşayabilirsiniz. Çelik halatla geçmenin nedeniyse Guadiana Nehri’nin iki ucunda yer alan iki köy arasına köprü yapılmaması. Bu trajikomik bir olay olsa da zamanla turistlik faaliyete dönüştü.

Bir halatla İspanya'dan Portekiz'e geçiş

720 METRE UZUNLUĞUNDA

İspanya Sanlucar de Guadiana'dan Portekiz’in Alcoutim bölgesine 720 metrelik çelik halatla bir dakikada geçilebiliyor.

Bir halatla İspanya'dan Portekiz'e VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Aron Ralston'un 127 saatlik yaşam mücadelesi
Doğa sporlarıyla ilgilenen bir adamın kanyon tırmanışı sırasında, 360 kilogramlık bir kayaya sıkışarak 127 saatte verdiği yaşam mücadelesi tüyler ürpertiyor.
Japonya'da 'sanal gerçeklik turizmi' başladı
Japon bir tur firması, yurt dışına çıkamayan müşterileri için 'sanal gerçeklik gözlüğü" ile sanal tur düzenliyor.
Ağrı Dağı Milli Parkı her mevsim ayrı güzel
Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'ndaki kar ve buzların erimesiyle oluşan doğal alan, ziyaretçilerini adeta büyülüyor.
Hangi ülkenin vize ücreti ne kadar
Bir ülkeye seyahat etmeye karar verdiğinizde karşınıza çıkan en önemli sorun vize almak ve işin maddi tarafı olan vize ücreti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'nin YPG'ye istihbarat sağladığı üs deşifre oldu

ABD'nin YPG'ye istihbarat sağladığı üs deşifre oldu

140
İngiliz terörist: Asla kazanamayacağız

İngiliz terörist: Asla kazanamayacağız

240
Soy bilgisi sorgulamaya büyük talep: 5 milyonu geçti

Soy bilgisi sorgulamaya büyük talep: 5 milyonu geçti

167
Deniz Yücel hakkında tahliye kararı

Deniz Yücel hakkında tahliye kararı

317
Yunanistan'dan Kardak yorumu: Artık barışçıl olmayacağız

Yunanistan'dan Kardak yorumu: Artık barışçıl olmayacağız

204
2118 yılından geldiğini anlatan Alexander Smith

2118 yılından geldiğini anlatan Alexander Smith

94
Manuel Fernandes Avrupa Ligi'nde hat-trick yaptı

Manuel Fernandes Avrupa Ligi'nde hat-trick yaptı

3