Bir halatla İspanya'dan Portekiz'e geçiş

Bildiğiniz tüm seyahat çeşitlerini unutun. İspanya'dan Portekiz'e sizi heyecan dolu bir yolculuk bekliyor.

İki ülke arasında yolculuk yapmak için uçak, tren ya da otobüs kullanmanıza gerek yok.

İspanya’nın Andalucia, Sanlucar de Guadiana bölgesinden Portekiz’in Alcoutim bölgesine çelik halatla geçerek eşsiz bir deneyim yaşayabilirsiniz. Çelik halatla geçmenin nedeniyse Guadiana Nehri’nin iki ucunda yer alan iki köy arasına köprü yapılmaması. Bu trajikomik bir olay olsa da zamanla turistlik faaliyete dönüştü.

720 METRE UZUNLUĞUNDA

İspanya Sanlucar de Guadiana'dan Portekiz’in Alcoutim bölgesine 720 metrelik çelik halatla bir dakikada geçilebiliyor.

Bir halatla İspanya'dan Portekiz'e VİDEO