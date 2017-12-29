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Bir holding sahibi akaryakıt kaçakçılığından tutuklandı

Akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddiası ile gözaltına alınarak Körfez Adliyesine sevk edilen 10 zanlıdan, holding sahibinin de aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı.

İHA | 29.12.2017 - 23:44..
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İstanbul Etiler’de bulunan bir holdingin akaryakıt dağıtım şirketi hakkında ‘hayali ihracat’, ‘akaryakıt kaçakçılığı’, ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçlamaları ile bir yıldır sürdürdüğü soruşturma kapsamında, aralarında holdingin sahibi R.E.K.’nin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Bir holding sahibi akaryakıt kaçakçılığından tutuklandı


Hayali ihracat nedeni ile yüksek miktarda KDV iadesi almakla ve asfalt yapmak üzere ithal ettikleri motorini piyasaya sürdükleri iddiasıyla suçlanan R.E.K.’nin yanı sıra, S.Ö., M. K., E.U. gibi isimlerin yer aldığı 11 zanlıdan 10’u bugün sabah saatlerinde Kocaeli Körfez Adliyesi’ne sevk edildi.

Bir holding sahibi akaryakıt kaçakçılığından tutuklandı


Adliyeye sevk edilen şahıslardan holdingin sahibi R.E.K ., S.Ö. , F.İ. ve N.Y. hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme tarafından R.E.K ., S.Ö. ve F.İ.’nin tutuklanmasına karar verilirken, N.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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