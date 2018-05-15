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Bir intikam hikayesi: Yargıç ve Celladı

Kırk yıl önce İstanbul’da başlayan bir intikamın hikayesi ile iç dünyanız bakalım sizi nereye sürükleyecek…

Özel Haber | 15.05.2018 - 15:04..
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yargıç ve celladı

İsviçreli Yazar Dürretnmatt’ın bu romanı, dünyanın genel adalet anlayışına bir başka bakış açısı oluşturuyor. Aslında ona bir hiciv de diyebiliriz. Dürrenmatt polisiyeyi edebiyatın nitelikli bir kolu haline getirmekle kalmıyor; felsefi sorunları da doğallıkla eserinin asli niteliklerinden birine dönüştürüyor.

Bir intikam hikayesi: Yargıç ve Celladı

(Friedrich Dürrenmatt)

YARGIÇ VE CELLADI

Roman, Komiser Berlach’ın olayları başlatan polis cinayetini soruşturması için görevlendirilmesiyle başlıyor. Dürrenmatt, bu soruşturmadaki felsefi bakışı ile insanın yaşamını, Berlach ve çevresi üzerinden değerlendiriyor.

Komiser, katilin peşine düşüyor ve onunla kedinin fare ile oynadığı gibi oynamaya başlıyor. Bu oyun, onu kendi içinde bir adalet sorgusuna yöneltiyor ve bu  kavram kafasında yeniden şekilleniyor. Öyle ki, burada bir cinayetin çözümünü, bir intikamın gücünü okurken Dürrenmatt’ın suç ve adalet, iyilik ve kötülük, insan ve toplum arasındaki ilişkileri büyük bir titizlikle işleyişine tanık olacaksınız…

Bu intikamın etkisinden uzun süre çıkamayacaksınız…

Bir intikam hikayesi: Yargıç ve Celladı

Yargıç ve Celladı

Friedrich Dürrenmatt

Çev.: Zehra İpşiroğlu

Dedalus Yay.

S.: 110

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Damla Karakuş

[email protected]

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