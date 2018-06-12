Bir Japon efsanesi: Yamato savaş gemisi

Selen KALDIRIM/ [email protected]

1941 Pasifik Savaşı’nın başlamasından tam bir hafta sonra denize devasa bir gemi indi; silah kapasitesi ve ağır toplarıyla ABD'nin Montana sınıfı savaş gemilerini dahi geride bırakıyordu. Daha açıklayıcı olursak; dünyanın en büyük silah donanmasına sahip Yamato’nun bir mermisinin ortalama ağırlığı 1460 kg’idi. Bu merminin ateşlendiğini ve yaratacağı etkiyi siz hayal edin. Yamato, aldığı onca darbeden hasar almadan kurtulmuş olsa da, uçaksavar savunması olmadan çıktığı bir deniz muharebesinde, ABD savaş uçaklarına karşı koyamamıştı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİSİ

Yamato, Japonya’da inşa edilen 65 bin tonluk iki savaş gemisinden biriydi. O ve kardeş gemi Musashi dünyada inşa edilmiş en büyük savaş gemileri olup, denizde yüzen birer efsaneydiler. 9 adet 460mm (18.1-inch) ana saldırı topları, 1460kg ağırlığında zırh delici mermiler atan bir savaş gemisinden bahsediyoruz. Yamato, tam cephane yükü eklendiğinde 72 bin 800 ton ağırlığa denk geliyordu. Panama Kanalı kısıtlaması nedeniyle genişliği kısıtlı olan Amerikan savaş gemilerinden farklı olarak Yamato, iki tarafındaki en zayıf zırhın bir kısmı ile eşsiz bir koruma sağlamak için özgürlüğe sahipti.





''ÇOK YETENEKLİ BİR SAVAŞ GEMİSİ OLDUĞUNU BİLİYORDUM''

1942 yılı boyunca Japon Deniz Filosu'nun bayrak gemisi olarak görev yapan Yamato'da görev yapan bir subay olan Naoyoshi Ishida, gemiyi gördüğünde şöyle düşünmüştü;

"İçeri girdiğinizde, hangi yönün ön ve arka tarafta olduğunu söyleyen oklar vardır, aksi halde anlayamazsınız. Birkaç gün boyunca kendi mahalleme nasıl döneceğimi bile bilmiyordum. Öyle oldu... Çok yetenekli bir savaş gemisi olduğunu biliyordum. Silahlar çok muazzamdı. O zamanlar Pasifik'teki bir Amerikan savaş gemisi ile gerçekten savaşmak istedim.”

GÜCÜNÜ ABD'YE KANITLADI

Her zamanki patlayıcı ve zırh delici kabukların yanı sıra Yamato, 18.1 inçlik ana silahlarla kullanım için eşsiz bir uçaksavar kabuğuna sahipti. Etrafı uçaksavar silahlarıyla kaplı gemi, 1945 Mart'ında ABD Donanması uçak uçakları tarafından tespit edildi ve saldırıya uğradı. Onlarca ateşin altında kalan Yamato’ya bilin bakalım ne oldu? Hiçbir şey. Ufak sıyrıklarla saldırıdan kurtulan Yamato, ABD’nin gücü karşısında, etkisini ve değerini kanıtlamış oldu.

Tabii deniz donanmalarının korkulu rüyası olan Yamato’ya nasıl daha büyük hasar verileceği de anlaşılmıştı. Ne denli bir saldırının gemide hasar bıraktığı kaydedilmiş, daha vurucu bir etki için hazırlıklar başlamıştı. Bu sırada bakıma alınan gemi de, ilk günkü gücünü kaybetmiş, yorulmaya başlamıştı.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

1944'te Japon deniz üslerinin bulunduğu Truk ve Kure'ye Amerikan saldırıları arttı. Yamato, en çaresiz zamanındaki savaş çabasıyla, Ten-go (Ten'ichigo) Operasyonu’nda son intihar özel saldırı aracı olmak için görevlendirildi. Japon Donanması buna cevap olarak Yamato'yu oraya gönderdi fakat geminin uçak savunması yoktu. Karşısında ABD’nin uçak taarruzunu gören Yamato, hazırlıksız yakalanmıştı. Savaş Japonların aleyhinde ilerliyor, Japon donanması mahkûm olmaya hazırlanıyordu.

YAMATO'YA KARŞI ABD DONANMASININ TAMAMI...

Yamato, 7 Nisan 1945'te, Okinawa'nın yaklaşık 270 mil kuzeyindeyken, Amerikan keşif uçağı ve denizaltıların neredeyse tamamı tarafından saldırıya uğradı. Savaş her ne kadar Japonya’nın aleyhine işlese de, ABD’nin varını yoğunu Yamato için kullanması, geminin gücünü kanıtlıyordu. Savaşın ilk 15 dakikasında düşen bombalardan ciddi hasar alan gemi, daha sonra liman tarafında torpidolar tarafından tekrar tekrar vuruldu.

İKİ KEZ PATLADI

Yamato’yu batırmak sanıldığı kadar kolay olmayacaktı. ABD donanması bu devasa gemiyi alt edebilmek için tam iki saat boyunca aralıksız olarak atış yaptı. Başta yapılan saldırı karşısında dimdik duran Yamato, ABD uçaklarının karşısında savunması olmadığı için batmaya başlamıştı. 90 dereceye ulaşan gemi, suyun altına girmeye başladıktan sonra iki kez patladı.

Çarpışma bitip Yamato yok edildiğinde mürettebatının neredeyse tamamını kaybetmiş ve gövdesinde onaylanmış, 11 torpido ve 6 bomba deliği açılmıştı. Batan efsane savaş gemisinden sadece 269 adam hayatta kaldı.

Bir Japon efsanesi: Yamato savaş gemisi

BATIK SUYUN ALTINDA İKİ PARÇA HALİNDE DURAN EFSANE

Yamato, savaştan sonra, yabancı ülkelerde olduğu kadar Japonya'da da yoğun bir cazibe nesnesi haline geldi. II. Dünya savaşı sonrasında ve değişen savaş stratejilerinden ötürü bu ölçülerde gemi yapımına bir daha girişilmedi. Savaştan sonra sadece Japonya'da değil pekçok ülkede ünlü olan gemiye ait batık, ilk kez 1985 yılında bulundu. Elde edilen kamera görüntüleri, geminin tasarımcılarından Shigeru Makino'ya gösterildi. Makino bu batığın Yamato olduğunu doğruladı. Batık suyun 340 m altında 2 ana parça halinde duruyordu. Japonya bu efsane gemiyi bir gururla ülke tarihinde taşıyor.



