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Bir kadın terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde tespit edilen PKK’lılara tanklarla atış yapıldı. Tank atışı sonucu, bir kadın PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

DHA | 10.02.2018 - 01:48..
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Bir kadın terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Çam Tepe Üs bölgesinde görevli güvenlik güçleri, keşif ve gözetleme faaliyetlerinde bir grup terörist tespit etti.

TESPİT EDİLEN YERE TANKLAR ATEŞ AÇTI

Bunun üzerine bölge tanklarla ateş altına alındı. Güvenlik güçleri, tank atışlarının yapıldığı bölgede bir gün sonra arazi arama-tarama faaliyetleri yaptı. Arama-tarama faaliyetlerinde, tank atışları sonucu bir kadın PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtilirken, teröristin üzerinde silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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