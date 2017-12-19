Emirhan Perker'den Osmanlı karikatürleri albümü

Emirhan Peker, “Replikler” ve “Yalnızlar Rıhtımı (Çizgilerle Türk Rock Tarihi)” adını verdiği iki özel kitabı bizlerle paylaşmıştı. Şimdi yine etkileyici bir karikatür albümü ile karşımızda. “Osman Gazi ve Mahdumları” adını verdiği bu yeni albümde ünlü karikatürist, Osmanlı dönemini günümüz mizahıyla zekice harmanlıyor.
İşte karikatür ve tarihseverler için oldukça eğlenceli olan bu kitaptan Kitap Ayracı’nın seçtiği karikatürler…
1 - Astral Seyahat
2 - Başarılı Erkek
3 - Duraklama Dönemi
4 - #1453İSTANBUL
5 - Evliya Çelebi yollarda
6 - Sinema Başlıyor
7 - Küçük Prens
8 - Sabah Alarmı
9 - Elçiye zeval olmaz
10 - Gönülden çalışma sebepleri
11 - Sevgili Günlük
12 - Neç çok nem
13 - Kadınlar hep haklı :)
14 - Bir zamanlar radyo
15 - Ve anneler...
Tamamı için:
Osman Gazi ve Mahdumları
Yazar: Emirhan Perker
Yayınevi: Karakarga Yayınları
Dili: Türkçe
Türü: Karikatür
Baskı yılı: 2017
Syf: 88
Kitabı satın almak için linki tıklayın: