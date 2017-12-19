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Emirhan Perker'den Osmanlı karikatürleri albümü

Çizgileri ile beğeni toplayan Karikatürist Emirhan Perker’den yeni bir karikatür albümü...

Özel Haber | 19.12.2017 - 12:24..
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Osman Gazi ve Mahdymalrı

Emirhan Peker, “Replikler” ve “Yalnızlar Rıhtımı (Çizgilerle Türk Rock Tarihi)” adını verdiği iki özel kitabı bizlerle paylaşmıştı. Şimdi yine etkileyici bir karikatür albümü ile karşımızda. “Osman Gazi ve Mahdumları” adını verdiği bu yeni albümde ünlü karikatürist, Osmanlı dönemini günümüz mizahıyla zekice harmanlıyor.

İşte karikatür ve tarihseverler için oldukça eğlenceli olan bu kitaptan Kitap Ayracı’nın seçtiği karikatürler…

1 - Astral Seyahat

Emirhan Perker'den Osmanlı karikatürleri albümü

2 - Başarılı Erkek

Emirhan Perker'den Osmanlı karikatürleri albümü

3 - Duraklama Dönemi

Emirhan Perker'den Osmanlı karikatürleri albümü

4 - #1453İSTANBUL

Emirhan Perker'den Osmanlı karikatürleri albümü

5 - Evliya Çelebi yollarda

Emirhan Perker'den Osmanlı karikatürleri albümü

6 - Sinema Başlıyor

Emirhan Perker'den Osmanlı karikatürleri albümü

7 - Küçük Prens

Emirhan Perker'den Osmanlı karikatürleri albümü

8 - Sabah Alarmı Emirhan Perker'den Osmanlı karikatürleri albümü

9 - Elçiye zeval olmaz

Emirhan Perker'den Osmanlı karikatürleri albümü

10 - Gönülden çalışma sebepleri

Emirhan Perker'den Osmanlı karikatürleri albümü

11 - Sevgili Günlük Emirhan Perker'den Osmanlı karikatürleri albümü

12 - Neç çok nem Emirhan Perker'den Osmanlı karikatürleri albümü

13 - Kadınlar hep haklı :)

Emirhan Perker'den Osmanlı karikatürleri albümü

14 - Bir zamanlar radyo

Emirhan Perker'den Osmanlı karikatürleri albümü

15 - Ve anneler...

Emirhan Perker'den Osmanlı karikatürleri albümü

Tamamı için:

Emirhan Perker'den Osmanlı karikatürleri albümü

Osman Gazi ve Mahdumları

Yazar: Emirhan Perker

Yayınevi: Karakarga Yayınları

Dili: Türkçe

Türü: Karikatür

Baskı yılı: 2017

Syf: 88

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