Emirhan Perker'den Osmanlı karikatürleri albümü

Emirhan Peker, “Replikler” ve “Yalnızlar Rıhtımı (Çizgilerle Türk Rock Tarihi)” adını verdiği iki özel kitabı bizlerle paylaşmıştı. Şimdi yine etkileyici bir karikatür albümü ile karşımızda. “Osman Gazi ve Mahdumları” adını verdiği bu yeni albümde ünlü karikatürist, Osmanlı dönemini günümüz mizahıyla zekice harmanlıyor.

İşte karikatür ve tarihseverler için oldukça eğlenceli olan bu kitaptan Kitap Ayracı’nın seçtiği karikatürler…

1 - Astral Seyahat

2 - Başarılı Erkek

3 - Duraklama Dönemi

4 - #1453İSTANBUL

5 - Evliya Çelebi yollarda

6 - Sinema Başlıyor

7 - Küçük Prens

8 - Sabah Alarmı

9 - Elçiye zeval olmaz

10 - Gönülden çalışma sebepleri

11 - Sevgili Günlük

12 - Neç çok nem

13 - Kadınlar hep haklı :)

14 - Bir zamanlar radyo

15 - Ve anneler...

Tamamı için:

Osman Gazi ve Mahdumları

Yazar: Emirhan Perker

Yayınevi: Karakarga Yayınları

Dili: Türkçe

Türü: Karikatür

Baskı yılı: 2017

Syf: 88

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