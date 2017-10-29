Bir kilometrelik 'kardeşlik halayı'

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Batman Valiliğinde tebrikat töreniyle başladı.

Turgut Özal Bulvarı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden programda Vali Ahmet Deniz, Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar araç üzerinden halkın bayramını kutladı. Bu sırada ellerinde Türk bayrakları taşıyan patenli çocuklar da aracın arkasından protokole eşlik etti.

1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA 'KARDEŞLİK HALAYI'

Ardından başını Vali Deniz'in çektiği 1 kilometre uzunluğundaki "kardeşlik halayı" oluşturuldu. Davul zurna eşliğinde çekilen halay, büyük alkış aldı.

Vali Deniz, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hiçbir gücün bozamayacağını söyledi.

Çok zor şartlarda kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, bugün bölgesinde liderlik yapan, bağımsız politikalar üreten, mazlumlara kucak açan önemli bir güç haline geldiğini vurgulayan Deniz, Türkiye'nin zorda kalan herkesin sığınacağı güvenli bir liman olduğunu aktardı. Deniz, şöyle devam etti:

"Ülkemizin istikrarlı büyümesi, bölgesinde liderlik yapması maalesef bazı güçleri rahatsız etmektedir. Bu güçler, terör örgütlerini kullanarak ülkemizin huzur ve güvenini bozmak için çalışmakta ve birlik beraberliğimizi hedef almaktadır."

Bunun en açık göstergesinin 15 Temmuz'da TSK'nın içerisine sızmış hain FETÖ mensuplarının darbe girişimi olduğunu işaret eden Deniz, şunları söyledi:

"Bu darbe girişimi başta Sayın Cumhurbaşkanımızın cesur duruşu ve kararlı iradesi, TSK içerisinde ülkesine ve demokrasiye sahip çıkma azmi ile milli iradeye bağlı kalan kahraman askerlerimizin ve emniyet güçlerimizin şanlı cansiperane direnişi ve aziz milletimizin ölüme meydan okuyan asil duruşu sayesinde hedefine ulaşamadan engellenmiştir."

"KARDEŞLİK HUKUKUNUN BOZULMASINA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Deniz, milletin bu ülkenin istikbalinin sigortası olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu millet Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda yedi düvele karşı nasıl mücadele ettiyse gerekirse aynı ruhla ve kararlılıkla bölücü terör örgütüne karşı mücadele edecek ve hak ettiği dersi verecektir. Bu kirli oyunu 15 Temmuz'da nasıl bozduysak yine hep birlikte bozacağız. Binlerce yıldır, ortak yaşama kültürünü oluşturmuş, et ve tırnak gibi kenetlenmiş, bu milletin kardeşlik hukukunun bozulmasına fırsat vermeyeceğiz."

Tören, öğrencilerin sunduğu gösterilerin ardından sona erdi.