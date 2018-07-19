Bir kitapsever kütüphanesini nasıl düzenlemeli

Kitapsız bir hayat düşünemiyorsanız zamanla bir kütüphaneniz oluşmuş demektir. Öyle ya, zaten kütüphane olmayan bir evi de evden sayacak değilsiniz. Ama bir kütüphaneyi düzenli tutmak da oldukça zor. Kitapların sayısı ne kadar artarsa, düzeni korumak da o kadar zorlaşıyor. Bu durumda bir kitabı aradığınızda bulmak da tabii.

O halde kütüphanemizi düzenlerken ipuçlarına ihtiyacımız var. Boş bir kütüphaneniz olsun ve adım adım ilerleyerek, kendinize şu düzeninizi sağlayın. İşte size yardımcı olacak 5 adım…

1 - Bu kitabı tekrar okur muyum?

Hani şu hevesle aldığımız, ama bir türlü giymediğimiz elbiseler vardır ya. Dolabımızda boş yere yer kaplar. Konu kitap olunca böyle düşünmek istemiyor insan belki, ama sırf meraktan aldığınız ve sizi sarmayan o kitaplar var ya, belli ki siz onları okumayacaksınız. O yüzden bu kitapları ayırın ve kütüphanenizde size hitap edecek kitaplara yer açın.

Hem diğerlerini de ilgiyle okuyacak kişilere hediye edebilirsiniz. Onun da mutluluğunu bir ayrı hissedeceksiniz.

2 - Bu kitap ne kadar zamandır okunmayı bekliyor?

Bir kitap kurduysanız elbette siz de bütün kitaplar sizin olsun istiyorsunuz. Öyle ki bir kitabın sizin ilginizi bir kere çekmesi yeterli, paranız cüzdanından çıkmıştır bile. İşte böyle böyle birikir o kitaplar ve bir türlü okunmaz. Zaten bunca kitabı okuyacak zamanı ya da enerjiyi bulmak da ayrı bir meseledir.

Şimdi kendinize bu kitabın ne kadar zamandır okunmayı beklediğini sormanın zamanı. Bir de hedef koyun. Örneğin, bir bilemedin iki ay içinde okumaya başlamayacağınızdan emin olduğunuz kitapları da hediye edilecekler listenize alın.

3 - Bu kitabı ne kadar seviyorum?

Kütüphaneniz sizi yansıtan bir ayna. Şu en sevdiğiniz, okumaya doyamadığınız kitaplar var ya, dönüp dönüp kütüphanenizde duruşuna sevgiyle baktığınız hani. İşte onların yeri kesinlikle kütüphanenizin başköşesi.

Sadece kendinize sorun: Bu kitabı ne kadar seviyorum?

4 - Okuduğum bu kitabı ne kadar hatırlıyorum?

Şöyle ki, elbette okuduğunuz her kitap sizi derinden sarsmayacak. Bazı kitaplar içinde bulunduğunuz zamanı kurtarıp sonra unutmak içindir. Kütüphanenizde bu kitaplara elbette yer verebilirsiniz. Hem belki tekrar okumak istersiniz ve bu kez etkilenirsiniz de. Ancak bunu sadece kitaplığınızda yer varsa yapın. Unutmayın, sizin ihtiyacınız size hitap eden temiz bir kütüphane.

5 - Bu kitabı etiketim olsun diye mi tutuyorum?

Bazen de bir kitap bizi öyle yansıtsın diye tutarız. Bu tıpkı pembe dizileri aslında takip ediyor olup saklamak gibi işte.

Her daim kütüphanenizle gurur duymak en doğal hakkınız. Ancak sadece sizi daha zeki göstersin diye hiç hazzetmediğiniz şu fizik bilgisi içeren kitaplara ihtiyacınız da yok. İşte bunu düşünüp ona göre bir karar vermeli.

Damla Karakuş

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