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Bir Kuzey Kore askeri daha Güney Kore'ye kaçtı

Kuzey Kore'den kaçan bir asker, sabah erken saatlerde, askerden arındırılmış bölgeden geçerek Güney Kore'ye kaçtı.

Detay Haber | 21.12.2017 - 07:45..
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Bir Kuzey Kore askeri daha Güney Kore'ye kaçtı

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamaya göre yerel saatle sabah 08.00 civarında sınırı yürüyerek geçen asker, kontrol noktasının bulunduğu sisli bölgede görüldü.

Kaçan askeri arayan Kuzey Kore ordusu muhafızlarının sınıra yaklaşması üzerine Güney Kore uyarı ateşi açtı.

GÜNEYE KAÇAN 4. ASKER

BBC'de yer alan habere göre; sınırı geçen asker, bu yıl içinde Kuzey'den Güney Kore'ye kaçan dördüncü asker oldu.

Kuzey Kore'den 13 Kasım'da kaçan bir diğer asker, sınır muhafızları tarafından vurulup hastaneye kaldırışmış, askerden 'dev bağırsak solucanları çıktığı' bildirilmişti.

Güney Kore'nin ulusal ajansı KBS'nin aktardığına göre Perşembe sabahı kaçan asker sınırın Gangwon vilayetinden geçti ve sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

HER YIL BİN KADAR KUZEY KORELİ KAÇIYOR

Kuzey ile Güney arasındaki askerden arındırılmış bölge dünyanın en sıkı korunan sınır bölgelerinden biri.

Sınır boyu tel örgüler, kameralarla, elektrikli teller ve mayınlarla döşeli.

Güney Kore Perşembe günü yaptığı bir diğer açıklamada da iki Kuzey Koreli balıkçının tekneleriyle Güney karasularına geçip kaçtığını duyurdu.

Kuzey'den her yıl ortalama 1000 kişi Güney'e kaçıyor ancak çok azı askerden arındırılmış bölgeden geçmeye çalışıyor.

Kuzey'den kaçanların çoğu Güney Kore'ye Çin üzerinden geçiyor.

Seul hükümetine göre 1953'ten bu yana 30 binden fazla Kuzey Kore vatandaşı Güney'e kaçtı.

Bir Kuzey Kore askeri daha Güney Kore'ye kaçtı

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