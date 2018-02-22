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Bir meteliğin peşinde

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 14 Şubat 2018 – 27 Nisan 2018 tarihleri arasında Yapı Kredi Sikke Koleksiyonu’ndaki 55 bin adet sikkeden ilhamla üretilen bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Haber Merkezi | 22.02.2018 - 13:00..
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Bir Meteliğin Peşinde: İşaretler, İzler ve Hikâyeler” sergisi, Hera Büyüktaşçıyan’ın ‘Elden Ele, Elden Ötedekine’ isimli mekanik heykeli, Ali Taptık’ın ‘Apofeni Topografyası’ isimli fotografik yerleştirmesi ve Marco Di Giovanni’nin ‘Bir Koleksiyondan Bitmek Bilmeyen Hikâyeler” isimli hayali haritasından oluşuyor.

2013 yılında Başak Şenova’nın önerisi ile bu üç sanatçı, 2014 Eylül ayına kadar Yapı Kredi Sikke Koleksiyonu ve koleksiyonculuğu konusunda araştırmalar yaparak eserlerini üretir.

Bir meteliğin peşinde

Hera Büyüktaşçıyan’ın mekanik heykeli ve çizimleri, Osmanlı tarihindeki önemli tağşiş olaylarından birini(Osmanlı – Rus Savaşı’nda tazminat karşılığında verilecek olan altının düşük ayarlı bastırılıp, Nizam – ı Cedid askerleri tarafından elden ele geçirilerek eskitilip Ruslara verilme hikâyesi) yeniden hatırlatırken;

Bir meteliğin peşinde

Ali Taptık’ın fotografik yerleştirmesi de definecilik ile akıl sağlığı arasındaki ilişkiyi irdeler. Taptık’ın bu eseri aynı zamanda definecilik olaylarının görsel izlerinin sürülmesine de yardımcı olur.

Marco Di Giovanni ise hayali haritası üzerindeki ajandalara yapıştırdığı küçük altın folyo parçaları ile haritasındaki kentleri işaretler ve böylece kentler de altın yıldızlardan oluşan bir gökyüzüne dönüşür.

Bir meteliğin peşinde

Bu görüntü, bugün maddi değeri tarafından baskılanan ve gizlenen paranın gerçek değerini geri vermek üzere bir davettir. Giovanni’nin 60 adet ajandadan oluşan bu eseri aynı zamanda Yapı Kredi Sikke Koleksiyonu’nun yaşını da temsil etmektedir.

Bir meteliğin peşinde

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