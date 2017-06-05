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Bir milyon lira çalan PTT çalışanı pavyonda yakalandı

PTT ile çalışan bankalardan sahte belgelerle 1 milyon lira çalan zanlı, İstanbul'da bir eğlence mekanında yakalandı.

05.06.2017 - 10:39
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Amasya'nın Taşova ilçesindeki PTT şubesinde çalışan Saadettin G'nin, babası Fehmi G'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 30 müşterinin belgelerini kullanarak PTT'yle anlaşmalı çalışan bankalardan yaklaşık 1 milyon lira çektiği öne sürüldü.

Olayın anlaşılması üzerine kayıplara karışan Saadettin G'den, babası ve diğer müşteriler şikayetçi oldu.

EĞLENCE MEKANINDA YAKALANDI

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip sonucu Saadettin G'yi İstanbul'da bir eğlence mekanında, ona yardım ettikleri öne sürülen K.B. ve E.G'yi de Amasya'da gözaltına aldı.

Bir milyon lira çalan PTT çalışanı pavyonda yakalandı

Saadettin G'nin üzerinde yaklaşık 5 bin lira ele geçirildiği, zanlının paranın diğer bölümünü eğlence merkezlerinde harcadığını beyan ettiği öğrenildi.

Öte yandan, PTT Taşova Şube Müdürü L.G. de ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Bir milyon lira çalan PTT çalışanı pavyonda yakalandı

Bir milyon lira çalan PTT çalışanı pavyonda yakalandı

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