Ailelerini kaybeden, sahipsiz ve korumasız kalan yetimlerin çoğu İslam coğrafyası üzerinde bulunuyor. İnsan kaçakçılığı, çocuk askerliği, çocuk işçiliği, organ mafyası, madde bağımlılığı, suç örgütleri, fuhuş ve dilenci şebekeleri bu korumasız çocukların karşılaşabileceği tehditlerden bazıları.

İHH İnsani Yardım Vakfı ise geliştirdiği Yetim Sponsorluk Sistemi ile 54 ülkede yaklaşık 95 bin yetim çocuğun her ay düzenli olarak bakımını üstleniyor. Okullardaki ve kurslardaki öğrenciler de “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var - İyilikte Yarışan Sınıflar” projesiyle yetim kardeşlerine hamilik yapıyor. Bu okullardan bir tanesi de 41 yetimin hamiliğini istikrarlı bir şekilde sürdüren Güngören İmam Hatip Ortaokulu.

Bir milyon öğrenci iyilikte yarışıyor ViDEO

GÜNGÖRENLİ ÖĞRENCİLERİN İYİLİK YARIŞI

İyilikte Yarışan Sınıflar projesi sunumu ve projede gayret sarf eden öğrencileri taltif etmek üzere Güngören İmam Hatip Ortaokulu’na giden İHH Yetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Reşat Başer, sekizinci sınıflara bir sunum gerçekleştirdi. Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ın da katıldığı sunuma Okul Müdürü Mehmet Erdem Akaydın ve Okul Proje Sorumlusu Öğretmen Fatih Arıkan eşlik etti.

"41 KERE MAŞALLAH"

Sunum sonrasında proje detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Güngören’de toplamda 202 yetimi desteklediklerini açıkladı. Konuşmasına, ilçedeki okullar arasında 41 yetimle en fazla yetime hamilik yapmaları nedeniyle Güngören İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine teşekkür eden Yusuf Kahraman, “Öğrencilerimizin belkide hiç adını dahi duymadığı coğrafyalardaki kardeşlerine sırf insan olmaları gerçeğinden hareketle onlarla aynı potada buluşmalarından daha güzel bir duygu olamaz. Okulumuzdaki öğrencilerimiz 41 yetimle ilçe birinciliğini elde ettiler. Bu nedenle ’41 kere Maşallah’ diyorum ben kendilerine. Protokol imzalayarak bakanlığımız da bu projeye destek verdi. Bu nedenle hayra vesile olan İHH’ya ve çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum.”





HİÇ TANIMADIKLAR I KARDEŞLERİ İÇİN KERMES DÜZENLEDİLER

İyilikte Yarışan Sınıflar projesinin kendi okullarında en başından beri yürütüldüğünü söyleyen 8. sınıf öğrencisi Rümeysa Altınışık ise hiç tanımadığı yetim kardeşleri için bir şeyler yapabiliyor olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Konuşmasının devamında geçtiğimiz yıl kumbaraları için gerekli miktarı toplayamadıklarını ve arkadaşları Serpil Yıldırım, Sudenur Akar ve Serra Demir ile kafa kafaya vererek kermes düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Altınışık, “Kumbaramızda yeterli miktara ulaşamayınca arkadaşlarımızla istişare ettik ve kermes düzenlemeye karar verdik. Öğretmenimizin de izniyle kermesimizi tamamladık. Kermeste, evde yaptığımız kalemlik, ayraç gibi ihtiyaç malzemeleri sattık ve gerekli miktarı toplamayı başardık. Allah’ın izniyle Türkiye, Afganistan, Suriye ve Filistin gibi ülkelerde desteklediğimiz kardeşlerimizi sevindirdik, mutlu ettik. Bu projeye dahil olmaktan ötürü bizler de çok mutluyuz. Ben son olarak diğer okullardaki arkadaşlarıma tavsiye niteliğinde şu soruyu soruyorum: İyilikte yarışmaya var mısınız?”

"HER SINIFIN YETİM BİR KARDEŞİ VAR"

İHH'nın; MEB, DİB ve Eğitim-Bir-Sen ile işbirliği halinde 2013 yılından beri sürdürdüğü “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var – İyilikte Yarışan Sınıflar” projesi altıncı yılında da devam ediyor. Projeyle birlikte 2017- 2018 eğitim öğretim dönemi sonu itibariyle 8 bin okulda 1 milyondan fazla iyiliksever öğrenci Türkiye ve dünya genelinde 20 binden fazla yetim çocuğun bakımını üstlendi.

Proje ile eğitim öğretim müfredatı içerisinde bulunan çocuklarımız ve gençlerimizle Türkiye ve dünya üzerindeki yetim çocuklarımız bir araya geliyor. Erken yaşta yapılan küçük fedakârlıklar çocukların karakter oluşumuna direkt etki edeceğinden, bencil, duyarsız, merhametsiz bir nesil değil; nitelikli, paylaşmayı seven, yardımsever nesillerin yetişmelerinde projenin katkısının çok olacağı düşünülüyor.

KÜLTÜREL BİRİKİMİN ARTMASI HEDEFLENİYOR

Okullara kültür haritaları gönderiliyor. Kültür haritasıyla, yaşadığı bölgelerde önemli izler bırakan öncü şahsiyetlerin hayatlarını ve yaptıkları çalışmaları yeniden anımsatması hedefleniyor.

Öğrenciler, Tarık Bin Ziyad, Selahaddin Eyyubi, Malcolm X, Aliya İzzetbegoviç, Evliya Celebi, Ali Kuşçu, İbni Sina ve Biruni gibi önemli tarihi şahsiyetlerin yanında Mekke, Medine, Kudüs, İpekyolu, Baharat Yolu ve Hicaz demiryolu gibi önemli mekânlar hakkında detaylı bilgi bulabilecekler. Bu çalışma ile öğrencilerin kültürel olarak bilgi birikimlerinin de arttırılması hedefleniyor.

GELECEĞİN İYİLİKSEVER TÜRKİYE'Sİ

Proje, Geleceğin İyiliksever Türkiye’sini bugünden inşa etmeyi hedefliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın olurlarıyla anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde özel okul ya da devlet okulu ayırımı yapılmaksızın gönüllülük esasıyla uygulanabiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın olurlarıyla da tüm Kur’an kurslarında uygulanabiliyor. Ayrıca ülke çapında en etkili ve geniş çalışmalar yürütmekte olan Eğitim-Bir-Sen de kampanyanın proje ortağıdır.

PROJENİN YASAL ZEMİNİ

Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var projemiz İHH İnsani Yardım Vakfı’nın başvurusu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın 88013337/821.99-E.19326749 sayılı 12/10/2018 tarihli onayıyla “Türkiye geneli tüm resmi/özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde özel ve devlet okulu ayırımı yapılmaksızın gönüllülük esası çerçevesinde ilgili projeye desteğin sağlanması” kaydıyla kabul edilmiştir.