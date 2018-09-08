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Bir milyonun üzerinde öğrenci istediği okullara yerleşti

Milli Eğitim Bakanlığınca ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas dördüncü nakil sonuçlarına göre öğrenciler istedikleri okula yerleştiler.

Haber Merkezi | 08.09.2018 - 11:49..
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Bir milyonun üzerinde öğrenci istediği okullara yerleşti

Şimdiye kadar tercihte bulunan öğrencilerden 892 bin 461'i sınavsız, 122 bin 798'i sınavlı okullara olmak üzere toplam 1 milyon 15 bin 259'u istedikleri ortaöğretim kurumlarına kayıt hakkı kazandı.

BOŞ KONTENJANLARA YERLEŞECEKELR

Ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi gereği sınav veya yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler, 10-14 Eylül'de il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecek. İlgili komisyonlar tarafından bu öğrencilerin boş kontenjanı bulunan okullara yerleştirme işlemleri yapılacak.

Bir milyonun üzerinde öğrenci istediği okullara yerleşti

DOLULUK ORANI YÜZDE YÜZ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, sınavla yerleştirme yapılan okullardan fen, Anadolu, Anadolu imam hatip ve sosyal bilimler liselerinde doluluk oranı yüzde 100 oldu.

Bir milyonun üzerinde öğrenci istediği okullara yerleşti

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