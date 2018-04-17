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Bir minicik başlangıç masalı: Nokta

Yeteneğini keşfetme yolculuğunun ilk adımını minicik bir noktayla atan küçük bir çocuğun hikayesi…

Özel Haber | 17.04.2018 - 18:04..
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Bir minicik başlangıç masalı: Nokta

nokta

Vashti, kendini arayan bir küçük çocuktu. Hepimizin içindeki var olan yaratıcı gücü dışarı vurmaya yardımcı bu hikaye, çocukların ufkunu genişletecek…

Bir minicik başlangıç masalı: Nokta

(Peter H. Reynolds)

NOKTA

Öğretmeni, Vashti’ye resim çizerek duygularını anlatabileceğini söylemişti; oldukça sakin ve incitmemeye özen gösteren bir ses tonuna sahipti.

Ama bir sorun vardı; Vashti, resim yapamıyordu. Kendi kocaman dünyasında emindi ki, o bir ressam değildi. Öğretmenine bu gerçeği kanıtlamak için boş bir kağıda öfkeyle bir nokta yaptı. Bu minicik nokta, Vashti’nin yeteneğini keşfetme yolculuğunun ilk adımıydı.

Peter H. Reynolds, bu minicik noktanın masalında, hepimize içimizdeki yaratıcı gücü dışa vurmamızı sağlayacak başlangıçlar sağlıyor. Çünkü minicik nokta, bir başlangıçtır.

 

Nokta

Peter H. Reynolds

Çev.: Oya Alpar

Altın Kitaplar

S.: 32

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Damla Karakuş

[email protected]

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