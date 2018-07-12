taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.571
USD
4,8513
EURO
5,6744
ALTIN
194,62
PETR
73,1300

Bir modern zaman masalı: Uyuyan Güzeller

Bir gün bütün kadınlar uykuya dalar ve işte artık bir roman yazılıyordur.

Özel İçerik | 12.07.2018 - 17:39..
  1. Haberler
  2. Kitap
Bir modern zaman masalı: Uyuyan Güzeller

uyuyan güzeller

“Eninde sonunda bütün kadınlar uyuyacak, bütün erkekler ölecek ve bu hırpalanmış dünya sonsuzluğa kadar sürecek bir rahatlamayla soluk alacak”. İşte tüm roman bu cümlenin gerçekliğinde kuruldu…

Bir modern zaman masalı: Uyuyan Güzeller

(Stephen King, Owen King)

UYUYAN GÜZELLER

Bir gün bütün kadınlar uykuya dalar ve vücutlarını saran bir tür kozanın içine hapsolurlar. Bir daha da uyanamazlar.

Eğer dışarıdan bir etken onları uyandırırsa ya da onları saran koza zarar görürse, diğerleri için ölümcül tehdit haline geleceklerdir.

Onlar uykuya daldığı sırada başka bir yerde olan kadınlar ise daha güvenli bir yerdedir. Kendilerine yeni bir hayat kurarlar…

Bu arada uyku hastalığından etkilenmemiş bir tek kadın vardır. Her şeyin başlangıcı ve sonu olan gizemli kadın, Evie. Şimdi bir soru vardır çözülmesi gereken: Evie, incelenmesi gereken bir tıbbi anomali mi, yoksa öldürülmesi gereken bir iblis midir?

Gezegendeki tüm kadınların ve erkeklerin kaderi, birkaç gün içinde belli olacaktır..

Bir modern zaman masalı: Uyuyan Güzeller

Uyuyan Güzeller

Stephen King, Owen King

Çev.: Esat Ören

Altın Kitaplar

S.: 752

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meclis'te seçim günü

Meclis'te seçim günü

135
NATO zirvesinde merak edilen isim: Gauthier Destenay

NATO zirvesinde merak edilen isim: Gauthier Destenay

237
Trump'tan Erdoğan'a: Onu severim

Trump'tan Erdoğan'a: Onu severim

197
Başkan Erdoğan'dan Kolinda Kitaroviç'e maç tebriği

Başkan Erdoğan'dan Kolinda Kitaroviç'e maç tebriği

155
Adnan Oktar'ın para kaynağı

Adnan Oktar'ın para kaynağı

171
Adnan Oktar'ın yakalanma anı

Adnan Oktar'ın yakalanma anı

74
Adnan Oktar grubu lanet mesajları paylaşmaya başladı

Adnan Oktar grubu lanet mesajları paylaşmaya başladı

134
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM