Bir modern zaman masalı: Uyuyan Güzeller

“Eninde sonunda bütün kadınlar uyuyacak, bütün erkekler ölecek ve bu hırpalanmış dünya sonsuzluğa kadar sürecek bir rahatlamayla soluk alacak”. İşte tüm roman bu cümlenin gerçekliğinde kuruldu…

(Stephen King, Owen King)

UYUYAN GÜZELLER

Bir gün bütün kadınlar uykuya dalar ve vücutlarını saran bir tür kozanın içine hapsolurlar. Bir daha da uyanamazlar.

Eğer dışarıdan bir etken onları uyandırırsa ya da onları saran koza zarar görürse, diğerleri için ölümcül tehdit haline geleceklerdir.

Onlar uykuya daldığı sırada başka bir yerde olan kadınlar ise daha güvenli bir yerdedir. Kendilerine yeni bir hayat kurarlar…

Bu arada uyku hastalığından etkilenmemiş bir tek kadın vardır. Her şeyin başlangıcı ve sonu olan gizemli kadın, Evie. Şimdi bir soru vardır çözülmesi gereken: Evie, incelenmesi gereken bir tıbbi anomali mi, yoksa öldürülmesi gereken bir iblis midir?

Gezegendeki tüm kadınların ve erkeklerin kaderi, birkaç gün içinde belli olacaktır..

Uyuyan Güzeller

Stephen King, Owen King

Çev.: Esat Ören

Altın Kitaplar

S.: 752

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Damla Karakuş

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