Bir modern zamanlar miti: Atlas’ın Yükü

Winterson, bu kez dünyanın yükünü tanrılar tarafından omuzlarında taşıma cezasına çarptırılan Atlas’ın, Odysseia’da resmedilen epik öyküsünü yeniden değerlendiriyor. Şimdi bu hikayenin yepyeni bir sonu var…

(Jeanette Winterson)

ATLAS’IN YÜKÜ

Geçmişin yükü ile geleceğin ağırlığı arasında sıkışıp kalan insanın yaşamını, ideallerini ve kendi sınırlarıyla muhasebesini sorgularken, mitolojinin eşsiz mirasından; hayal gücünden faydalanarak bizleri kaderin boyunduruğunu kırmaya, hayata bir yük değil, her daim yeni güzergâhlara gebe bir yolculuk olarak bakmaya davet ediyor.

Kurduğu metaforiden bir küçük alıntıda şöyle diyor Winterson:

“Atlas, kürekkemiklerinde dönüp duran eğik ekseni taşırken olduğu yerde kalmıştı. Bütün gücünü dünyayı sırtlamaya adamıştı. Hareketin ne demek olduğunu neredeyse unutmuştu artık. Rahat etmek için hafifçe kımıldaması bir şeyi değiştirmiyordu. O muazzam yüktü her şeye karar veren. Neden? Neden hemen bırakmasın onu?”





Atlas’ın Yükü

Jeanette Winterson

Sel Yayıncılık

S.: 134

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Damla Karakuş

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