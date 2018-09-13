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Bir modern zamanlar miti: Atlas’ın Yükü

Metaforik anlatıların usta kalemi Jeanette Winterson, bu kez tanrıların, suçluların ve kahramanların hikâyesinden özgün bir modern zamanlar miti kurguluyor.

Özel İçerik | 13.09.2018 - 14:12..
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atlasın yükü

Winterson, bu kez dünyanın yükünü tanrılar tarafından omuzlarında taşıma cezasına çarptırılan Atlas’ın, Odysseia’da resmedilen epik öyküsünü yeniden değerlendiriyor. Şimdi bu hikayenin yepyeni bir sonu var…

Atlas'ın Yükü - Jeanette Winterson

(Jeanette Winterson)

ATLAS’IN YÜKÜ

Geçmişin yükü ile geleceğin ağırlığı arasında sıkışıp kalan insanın yaşamını, ideallerini ve kendi sınırlarıyla muhasebesini sorgularken, mitolojinin eşsiz mirasından; hayal gücünden faydalanarak bizleri kaderin boyunduruğunu kırmaya, hayata bir yük değil, her daim yeni güzergâhlara gebe bir yolculuk olarak bakmaya davet ediyor.

Kurduğu metaforiden bir küçük alıntıda şöyle diyor Winterson:

“Atlas, kürekkemiklerinde dönüp duran eğik ekseni taşırken olduğu yerde kalmıştı. Bütün gücünü dünyayı sırtlamaya adamıştı. Hareketin ne demek olduğunu neredeyse unutmuştu artık. Rahat etmek için hafifçe kımıldaması bir şeyi değiştirmiyordu. O muazzam yüktü her şeye karar veren. Neden? Neden hemen bırakmasın onu?”

Atlas'ın Yükü - Jeanette Winterson

Atlas’ın Yükü

Jeanette Winterson

Sel Yayıncılık

S.: 134

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