Bir muazzam hayal gücü ürünü: Artıkaranmayanlar Gezegeni

Sevinç Erbulak, “Kuzenlerim” ve “Baba Evi” ile başlayarak hepimizin kalbini kazanmış enfes oyunculardan biri. Onun bir de hayal gücünden taşanları sığdırdığı bir yazar kimliği var. İşte o kimlik şimdilerde bizimle ikinci kitabını paylaşıyor…

(Sevinç Erbulak)

ARTIKARANMAYANLAR GEZEGENİ

Erbulak, bizi, muazzam hayal gücünün ürünü olan hikayesi ile fantastik bir gezegen ile yaşadığımız dünyanın gerçekleri arasında kurduğu o köprüde buluşturuyor. Bizi davet ettiği yolculuk reddedilemeyecek kadar ilgi çekici…

Artıkaranmayanlar Gezegeni, kaybedilen ve peşlerine düşülmeyen her şeyin bir araya geldiği bir dünya. Burada ne aramazsanız hepsi mevcut: Kırık bir tarak, yarısı yanmış bir fotoğraf, kapama tokası olmayan bir tasma, boş bir kutu, taşları düşmüş bir yüzük, oyuncak bir bebeğin sol bacağı… Onlar bir zamanlar bütündü ve bizimdi; ama ne zamanki eşyasından koptu, işte o zaman unutuldu.

Erbulak’ın hayal gücü de işte tam bu noktada girdi devreye. Eşyaların kopan parçaları onun dünyasında başka bir biçim alıp, başka bir şeyin parçası oluvermişti. Palyaço şeklindeki bir kolyenin sağ kolu ile gözden düşen bir gözbebeğinin yolları da burada kesişti işte. Bakalım yarım kalmışlıkların arasında gezintiye çıkan bu ikili bir bütün olacak mı? İşte size enfes, heyecan ve sevgi dolu bir hikaye…

ARTIKARANMAYANLAR GEZEGENİ

Sevinç Erbulak’ın muazzam hayal gücüne duyarlı iç sesini ekleyerek kaleme aldığıArtıkaranmayanlar Gezegeni, okuru fantastik bir gezegende olduğu kadar bizim acımasız dünyamızda da bir gezintiye çıkarıyor.

Artıkaranmayanlar Gezegeni

Sevinç Erbulak

Hep Kitap

S.: 200

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Damla Karakuş

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