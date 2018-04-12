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Bir paylaşım yaptı, 173 kişi dava açtı

Elazığ'da 17 yaşındaki gencin, bazı kişilerin kimlik bilgilerinin çalındığını kanıtlamak için yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında 173 kişinin müşteki olduğu dava açıldı.

İHA | 12.04.2018 - 15:37..
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Elazığ’da yaşayan 17 yaşındaki Görkem Mert Onur Yavuz, arkadaşlarıyla beraber bir internet sitesinde bazı kişilerin, kişisel bilgilerinin yayınlandığı fark ederek, yetkililerin görmesi için paylaşımda bulundu.

DİKKAT ÇEKMEK İÇİN KENDİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Yetkililerden bir geri dönüşüm olmayınca dikkat çekmek için o sitenin yayınladığı kimlik bilgilerini arkadaşlarıyla birlikte kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Yavuz, 3 yıl sonra hakkında 173 kişinin davacı olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı.

Bir paylaşım yaptı, 173 kişi dava açtı

3 YIL SONRA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Bir internet sitesinde kimlik bilgilerinin yayınlandığını öğrendiklerini belirten Yavuz, “Biz bu bilgilerin kötü amaçla kullanıldığını emniyet birimlerine bildirdik. Fakat geriye dönüş sağlanmadı. Herhangi bir geri dönüş elde edemedik. Biz de sosyal medyada bunu paylaşma kararı aldık. Paylaşımdan 3 yıl sonra da Siber Şube hakkımızda yasal işlem başlattı. Ardından 173 kişinin hakkımda müşteki olduğunu öğrendim. Savcılık karşısında ifade verdim." dedi.

Bir paylaşım yaptı, 173 kişi dava açtı

"KANITLAMAK ZORUNDAYIZ"

173 kişinin kişisel verilerini yaymak ve paylaşmak suçundan dava açıldığını aktaran Yavuz, "Biz bunun suç olduğunu ve suç teşkil ettiğini bilmiyorduk. Bizim bu kimlik bilgilerini yaymadığımızı siteden aldığımızı kanıtlamak zorundayız. Şu anda tek yapmamız gereken bu. Büyük bir çoğunluğunu kanıtladık. Akıllarında soru işaretlerinin kaldığına inanmıyorum. Önümüzdeki ay da duruşmamız var." diyerek içinde bulunduğu durumu anlattı.

Bir paylaşım yaptı, 173 kişi dava açtı


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