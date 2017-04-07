taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.497
USD
3,7287
EURO
3,9600
ALTIN
151,71
PETR
55,2200

Bir Rus gemisi daha Suriye'ye gidiyor

Dün gece ABD'nin Suriye'yi vurmasının ardından Rusya'nın savaş gemisi de Suriye kıyılarına doğru yola çıktı.

07.04.2017 - 19:40
  1. Haberler
  2. Dünya

rusya

Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun sözcüsü Vyaçeslav Truhaçev, Rossiskaya Gazeta'ya demecinde, Amiral Grigoryeviç fırkateyninin Türk donanma güçleriyle gerçekleştirilen ortak tatbikat sonrasında Novorossiyk kentinden ayrılıp Akdeniz'e doğru yol almaya başladığını söyledi.

SURİYE'DEKİ GEMİ GRUBUNA KATILACAK

Truhaçev'in anlattığına göre, fırkateyn Rusya'nın Tartus'taki donanma tesisindeki dolum işlemlerinin ardından kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Suriye kıyılarındaki Rus gemi grubuna katılacak.

Rossiskaya Gazeta'nın haberinde, fırkateyn mürettebatının bölgede değişen durum doğrultusunda hareket edeceği belirtildi.

2016'DA SURİYELİ MUHALİFLERİ VURMUŞTU

Amiral Grigoryeviç'in Suriye kıyılarına gönderilmesi, ABD'nin Suriye'nin Humus kentindeki Şayrat hava üssünü vurmasını izliyor. Fakat fırkateynin Suriye'ye bu nedenle gönderildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.

Amiral Grigoryeviç, Kasım 2016'da Akdeniz'den Suriye'deki muhalif gruplara kruz füzeleri fırlatmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Suriye rejiminin hava üssüne füzeli saldırı

ABD'den Suriye rejiminin hava üssüne füzeli saldırı

308
Cumhurbaşkanı Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan neden yelek giydiğini açıkladı

182
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunuyla çekilen fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunuyla çekilen fotoğrafı

305
ABD Suriye rejimini Tomahawk'larla vurdu

ABD Suriye rejimini Tomahawk'larla vurdu

168
Donald Trump'tan Suriye açıklaması

Donald Trump'tan Suriye açıklaması

315
Rusya'dan ABD'nin harekatına ilişkin açıklama

Rusya'dan ABD'nin harekatına ilişkin açıklama

186
CHP'li İnce'nin skandal pankart tepkisi

CHP'li İnce'nin skandal pankart tepkisi

280
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM