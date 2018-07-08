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Bir Sherlock Holmes macerası: Kan Sanatı

Sherlock Holmes tozlu rafların arasında kalmış eski bir kitabın sayfaları arasında yeniden keşfediliyor.

Özel İçerik | 08.07.2018 - 12:37..
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kan sanatı

Çok sevilen Sherlock Holmes maceralarına bir yenisi daha eklenmiş. Dr. Watson’un notları arasından kaleme alınan macera, tarihin gizli sayfaları arasından ortaya çıkmış.

Bir Sherlock Holmes macerası: Kan Sanatı

(Bonnie MacBird)

KAN SANATI

“Benim işim, karanlıkta kalmış bu insanların yol açtığı kötülükleri sona erdirmek. Suçluları ayrı ayrı çözümleyip, her kılığa bürünebilme yeteneğimle doğru izlerin peşinden gittiğime inanıyorum. Uyguladığım yöntemler ise, en az izini sürdüğüm suçlular kadar farklı. Ve şunu bilmenizi isterim ki, kesinlikle hepsi işe yarıyor” diyor Sherlock Holmes.

Londra’nın etrafının karlarla örtülü olduğu bir kış mevsimi daha sürerken geçiyor tüm bu olaylar Dr. Watson’un başından. Mary Morstan ile evlenmiş, tehlikelerden uzak bir hayata yaşıyordu. Ta ki Kasım 1888’e kadar…

Tüm bunlar yine bir Sherlock Holmes macerasının başlayacağının işaretidir.

Bir Sherlock Holmes macerası: Kan Sanatı

Kan Sanatı

Bonnie MacBird

Indigo Kitap

S.: 320

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Damla Karakuş

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