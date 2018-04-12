Başkent Ankara'da iki caddenin birleşiminde kimliği belirlenemeyen bir sürücü ile F.Ö idaresindeki otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle otomobillerde bulunan 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Bir sürücünün kaçtığı kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı VİDEO







BİR SÜRÜCÜ KAÇTI

Kaza sonrasında panikleyen 81 AN 932 plakalı otomobilin sürücüsü, olay yerini terk etti. Kazazedeler arasında bir süre gerginlik yaşandı.

Gürültüye gelen mahalle sakinleri, durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa süre içinde noktaya çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri araçta sıkışan yaralıyı kurtarmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri de kazanın tarafları arasında yaşanan arbedeyi sonlandırmaya çalıştı.

Yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştiren sağlık ekipleri, şahısları tedavileri tamamlanmak üzere ambulanslarla çevre hastanelere götürdü.



