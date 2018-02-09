Bir taraftan yenileyip diğer taraftan zarar veriyorlar

Eyüpsultan’daki 250 yıllık Rami Kışlası, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore ediliyor. Fakat restorasyon çalışmalarında görev alan işçiler, yenilenmesi gereken kışlaya, duvar dibinde yakılan tahtalarla zarar veriyor.

TARİHİ YAPININ DUVARLARI ZARAR GÖRDÜ

Havadan drone ile çekilen görüntülerde kışladan toplanan birçok tahtanın yakıldığı ve tarihi yapının duvarının yakılan ateş nedeniyle simsiyah olması dikkat çekiyor.

RAMİ KIŞLASI TAMAMLANDIĞINDA BİR ŞEHİR MÜZESİ OLACAK

Rami Kışlası’ndaki restorasyon çalışmaları bittiğinde Türkiye’nin tarihini gözler önüne serecek bir ‘Şehir Müzesi’ hizmete girecek. Kışlada ayrıca yaklaşık 10 milyon kitap kapasiteli dev bir kütüphanenin kurulması planlanıyor. Kışlanın avlusunda ise sergi salonları ve gezi mekanlarının yer alması planlanıyor.

Ziyaretçiler için kafelerden kitapçılara, hediyelik eşya dükkanlarından geleneksel el sanatlarının yapımı, tanıtımını ve satışının yapıldığı alanlara kadar birçok atölyede alanda bulunacak.