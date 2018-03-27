İnsan bencilliği yüzünden kaybolan doğa

An Object at Rest jeolojik dönemlerdeki bir taş hikâyesini ve insanın neden olduğu taştan barışçıl uykunun kesilmesini anlatıyor. Güzel suluboya arka planlar, filmin doğal ve doğa hissini vurgulayan organik bir ton yaratıyor.

2015 yapımlı kısa filmde insanoğlunun yaşadığı dünyayı nasıl değiştirdiğini gözler önüne seriyor.

İNSANIN DOĞAYLA OLAN İLİŞKİSİ

Bir kaya parçasının başına gelenleri animasyonlu filmle izleyicilere aktaran genç Amerikalı yönetmen Boyden, insanın doğayı katledilişine dikkat çekiyor.

İnsanın doğayla olan etkileşimi ve ilişkisini anlatan An Object at Rest, dünyada sadece insanların yaşamadığını hatırlatıyor.

Bir taşın jeolojik hikayesi: An Object at Rest ViDEO



BOZULAN EKOSİSTEM

Gelişen teknoloji ve yeni imkanlarla birlikte insan doğaya daha çok hükmetmeye başladı. Bu beş dakikalık kısa filmimizde bize bir gerçeği hatırlatıyor. An Object at Rest, dünyamızın uğradığı tahribatları bir kaya parçası üzerinden son derece çarpıcı biçimde anlatıyor.

Ergül Tosun

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