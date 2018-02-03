Bir teröristi daha iade etmeyen Yunanistan'a tepki

FETÖ'cüleri Türkiye'ye teslim etmeyen Yunanistan, DHKP/C'li terörist Memet Doğan için de aynı kararı aldı. Teröristleri ülkelerinde besleyen Yunanistan, Türkiye'nin bir iade talebini daha reddetti.

"HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “28 Kasım 2017 tarihinde Atina’da düzenlenen operasyonla yakalanan DHKP/C mensubu Memet Doğan’a ilişkin iade talebimizin Atina Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilmesi büyük hayal kırıklığı yaratmıştır” denildi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ KOLLADIKLARINA YENİ ÖRNEK"

Açıklamada, “Yunan mahkemelerinin terör örgütlerini kollayan yaklaşımına yeni bir örnek olan bu kararı, Yunanistan’ın terörle mücadele konusunda uluslararası sorumluluğuyla bağdaşmadığı gibi, iyi komşuluk ilişkilerine de yakışmamaktadır. Bundan sonraki süreçte Yunan yargısının siyasi baskılardan uzak, hukuka uygun ve adil kararlar vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.