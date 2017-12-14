Bir Türk daha ABD'de İran'la ticaretle yargılanıyor

ABD’nin 1995 yılından beri askeri malzemelerin İran'a satışı konusunda uyguladığı ambargoyu delmekle suçlanan Reşit Tavan ve İstanbul’da kurduğu Ramor Dış Ticaret şirketinin yöneticisi olan Fulya Kalafatoğlu Oğuztürk için, önceki gün başlayan davada 3 ayrı suçtan 55 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istendi.

FÜZE FIRLATMA KAPASİTELİ HÜCUMBOT PROJESİ

Vatan gazetesinden Uğur Koçbaş'ın haberine göre Tavan, İran’ın füze fırlatma kapasitesine de sahip olan gelişmiş bir hücumbot yapmak için yürüttüğü programa destek olmakla suçlanıyor. Bunun için 'Türkiye’de kullanılacak' diye taahhüt vermesine rağmen Milwaukee kentindeki bir Amerikan üretici tarafından üretilen motor ve diğer bot ekipmanlarını alarak bunları İran’a sattığı iddia ediliyor.

"TÜRKİYE'DE KULLANILACAK" DİYE SATIN ALDI

İddianameye göre Wisconsin Eyaleti’nde üretilen takma motor ve tekne jenaratörlerini İran’a satmak için gerekli lisanslara sahip olmayan Tavan ve şirketi Ramor Grubu, Seven Marine 557 isimli Amerikan şirketinden 2013 yılında her birinin değeri 100 bin doların üzerinde olan tekne takma motorlarını Türkiye’de kullanılacağını söyleyerek satın aldı.

ABD'LİLER TESPİT ETTİ

2015 yılında da Kohler marka tekne jeneratörlerini, gizlenmiş füze fırlatma kapasitesi olduğu düşünülen İran menşeli hücumbotlar için sattı. Toplam boyutu yarım milyon doları bulan bu işlemler ABD’li yetkililer tarafından tespit edilince Tavan hakkında kırmızı bülten çıkarıldı ve kendisi ile şirketi yaptırım listesine alındı.

ROMANYA'DA YAKALANDI

Tavan, akıbetini görüşmek üzere ABD’li yetkililerle Romanya’da bir araya gelmek için bu ülkeye gittiğinde kendisine kurulan tuzak sonucu Romanya polisi tarafından 8 Haziran’da yakalandı. Uzun süren bir iade sürecinin ardından Romanya tarafından ABD’ye gönderildi. 40 yaşındaki Türk işadamı pazartesi günü ilk kez mahkemeye çıktı. Suçunu kabul etmedi.

KONSOLOSLUK TAKİPTE

Tavan’ın avukatı Nejla Lane müvekkilinin suçlamaları reddettiğini kaydederken, isminin aklanmasını istediğini söyledi. Avukat ayrıca 40 yaşındaki işadamının önümüzdeki haftalarda kefaletle serbest bırakılması için başvuracaklarını ekledi. Türkiye’nin Chicago Konsolosluğu’ndan temsilciler de ihtiyaç olması durumunda Tavan’a destek olmak için duruşmada yer aldı. Tavan’ın avukatı Lane’in ifadesine göre işadamı hayatında ABD’de hiç bulunmadı ve bu ülkeden ithal ettiği ekipmanın İran ordusuna satıldığını bilmiyordu.