Bir UBER sürücüsü daha taksicilerin saldırısına uğradı

İstanbul'da bir UBER sürücüsü olan Kemal Kuru adlı vatandaş, Sarıyer'in Ayazağı Caddesi üzerinde bulunan bir konser salonundan gelen çağrıyı değerlendirerek konser salonunun önüne gitti.

ÖNCE SÖZLÜ TACİZ ARDINDAN DARP

Kuru, salonun önünde beklediği sırada kimliği belirsiz bir şahıs, önce küfürlü saldırısına maruz kaldı. Kuru’nun da karşılık vermesi üzerine aralarında kavga çıktı. Darp edilen Kuru, konser salonunun güvenlik görevlileri tarafından içeriye alındı. Ancak sözlü ve küfürlü saldırı burada da devam etti. Bunun üzerine çıkan kavgada sürücü Kuru, 10 kişi tarafından dakikalarca tekme ve tokatla darp edildi.

10 kişi UBER sürücüsüne saldırdı VİDEO

DİŞLERİ KIRILDI

Yüzü ve ağzı kan içerisinde kalan sürücünün aldığı darbelerle 3 dişi kırıldı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırganlar uzaklaşırken, sürücü Kuru’da soluğu hastanede aldı. Tedavisinin yapılmasının ardından hastaneden darp raporu alan Kuru, Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Darp edilen Kuru’nun dişlerinin kırılmış hali ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"SALDIRMAK VE KÜFÜR ETMEK NEDİR"

Darp edilen UBER sürücüsü Kemal Kuru, "Bir an evvel bu menfur saldırıların artık durmasını istiyoruz. Ben bu yaşta şuursuz insanlar tarafından saldırıya uğramak noktasında kızgınım. Genel itibariyle bütün herkesi de suçlayacak halim yok. İnşallah bu saatten sonra iyi olur. İdrakli olsunlar, saldırmak ve küfür etmek nedir? İnsan olsunlar." ifadelerini kullandı.

"ALÇAKÇA PUSU KURARAK DARP EDİLDİ"

Kemal Kuru’nun şikayet sonrası durumunu cep telefonuyla görüntüleyen arkadaşı, "Kemal abi 10 kişi tarafından ağır bir saldırıya uğradı, darp edildi. Hastane raporu alındı ve şu an dişleri dökük durumda, yüzünde de darp izleri var. Hastaneden aldığımız darp raporu ve ifademiz var. Berbat bir durum, 10 kişinin bir insana saldırması, alçakça ve pusu kurulmak suretiyle darp edildi. Aracın çeşitli yerlerinde kan izleri var." dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.