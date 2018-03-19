taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.864
USD
3,9379
EURO
4,8312
ALTIN
165,74
PETR
65,8900

Bir Yeşilçam klasiği: Selvi Boylum Al Yazmalım

Usta yönetmen Atıf Yılmaz’ın yönetmenliğini yaptığı, dokunaklı aşk öyküsüyle Türk izleyicisinin hafızasına kazanan Yeşilçam’ın efsane filmi: Selvi Boylum Al Yazmalım...

Haber Merkezi | 19.03.2018 - 10:48..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Bir Yeşilçam klasiği: Selvi Boylum Al Yazmalım

Sevgi neydi?

Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti. Durursam bir daha kurtulamam, ziyanı yok, gülüşü yeter bize. Yüreğim kaydıysa günah mı? Çamura saplansam yardıma gelir misin?

Elini tuttum sıcacıktı, yüreği elindeymiş gibi. Elinden tutuversem benimle gelir mi? Seninim işte, alıp götürsene beni. Elveda Asya, elveda Selvi boylum al yazmalım, elveda.

Bitmemiş türküm benim.

Bir Yeşilçam klasiği: Selvi Boylum Al Yazmalım

Başrollerinde Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray ve usta aktör Kadir İnanır’ın 1977 yapımlı Selvi Boylum Al Yazmalım, zamana meydan okuyan destansı aşk öyküsüyle sinemaseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Filmi izleyen hangi seyirci gözyaşlarına hâkim oldu, bileniniz var mı? Eski Türk filmlerini sevenler bu filmi de defalarca izlediklerinden eminim. Keza bendeniz de Selvi Boylum Al Yazmalım’ı pek çok kere izledim.

Her izleyişimde aynı duygu yoğunluğunun yanında, aşkın saf ve masum halini bir kez daha gördüm.

Bir Yeşilçam klasiği: Selvi Boylum Al Yazmalım

Yeşilçam filmlerindeki çıkarsız, bir an olsun bile yanındaki kızı yatağa atmanın derinde olmayan aşkın saf halini gördükçe "Nerede o eski aşklar" diye iç geçiririz. Özlemini çektiğimiz o aşklar artık olmasa bile hepsi beyaz perdenin derinlikli tarihinde yerini aldı.

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın final sahnesi oldukça etkileyicidir. Eminim birçok izleyiciye duygusal anlar yaşatmıştır. Filmin dili yer yer zayıflık gösterse de işlendiği konu itibariyle zaafları görmemizi engelliyor.

Bir Yeşilçam klasiği: Selvi Boylum Al Yazmalım

Kırgız Cengiz Aytmatov’un aynı adlı romanından uyarlanan Selvi Boylum Al Yazmalım, klasik Türk filmleri arasındaki müstehzi yerini daima korumuştur.

Cengiz Aytmatov romanında emeğin kutsallığına ve sevginin gücünü güçlü tasvirlerle okurlarına aktarmıştı. Aytmatov, bu romanıyla 1963 yılında Lenin Ödülü almaya hak kazandığını da belirtelim.

Bir Yeşilçam klasiği: Selvi Boylum Al Yazmalım

Cengiz Aytmatov

POLİTİK OLMAYAN AŞK HİKÂYESİ

Selvi Boylum Al Yazmalım ’da bir aşk hikâyesi vardır. Politik olmayan ve propaganda malzemesi olmaktan uzak kalan filmi Cahit Berkay müziğiyle bir gömlek daha yukarı taşımıştır.

Oyuncu kadrosuna baktığımızda emektar oyuncu Ahmet Mekin’i unutmamak lazım.

Pek çok filmde başrolleri paylaşan Kadir İnanır ve Türkan Şoray, bu filmde de ustalıklarını konuşturmuş, yıllarca hafızalarda silinmeyen sahneleri ve replikleriyle kültür-sanat hayatımızdaki konumunu korumuşlardır.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yapı Kredi Kültür Sanat’ta etkinlikler devam ediyor.
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ta,sinemadan tiyatroya, plastik sanatlardan grafik sanatlara, fotoğraftan arkeolojiye kadar her alandaki söyleşi ve konuşmalar yer alıyor.
Müzikleriyle çok konuşulan dizi: 'Sen Anlat Karadeniz'
Sezonun en iyi çıkış yapan dizisi 'Sen Anlat Karadeniz’in başta Öykü Gürman olmak üzere oyuncuların söylediği şarkılar çok konuşuluyor.
İstanbul Film Festivali'ne doğru
6-17 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan İstanbul Film Festivali, bu yıl 37. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Şener Şen Almanya'da ödül aldı
Türk sinemasının bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan Şener Şen, Almanya'da düzenlenen Nürnberg Film Festivali'nde ödüle layık görüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'den sonra sıradaki hedef Menbiç

Afrin'den sonra sıradaki hedef Menbiç

45
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti

193
Afrin'de çember de kapandı

Afrin'de çember de kapandı

36
Nursel Ergin kızını sildi

Nursel Ergin kızını sildi

15
G20 zirvesinde kripto paralar için risk değil kararı

G20 zirvesinde kripto paralar için risk değil kararı

14
ABD'nin eğittiği teröristler imha edildi

ABD'nin eğittiği teröristler imha edildi

43
Kawa heykelinin yıkılması Cumhuriyet'i rahatsız etti

Kawa heykelinin yıkılması Cumhuriyet'i rahatsız etti

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM