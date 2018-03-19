Bir Yeşilçam klasiği: Selvi Boylum Al Yazmalım

Sevgi neydi?

Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti. Durursam bir daha kurtulamam, ziyanı yok, gülüşü yeter bize. Yüreğim kaydıysa günah mı? Çamura saplansam yardıma gelir misin?

Elini tuttum sıcacıktı, yüreği elindeymiş gibi. Elinden tutuversem benimle gelir mi? Seninim işte, alıp götürsene beni. Elveda Asya, elveda Selvi boylum al yazmalım, elveda.

Bitmemiş türküm benim.

Başrollerinde Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray ve usta aktör Kadir İnanır’ın 1977 yapımlı Selvi Boylum Al Yazmalım, zamana meydan okuyan destansı aşk öyküsüyle sinemaseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Filmi izleyen hangi seyirci gözyaşlarına hâkim oldu, bileniniz var mı? Eski Türk filmlerini sevenler bu filmi de defalarca izlediklerinden eminim. Keza bendeniz de Selvi Boylum Al Yazmalım’ı pek çok kere izledim.

Her izleyişimde aynı duygu yoğunluğunun yanında, aşkın saf ve masum halini bir kez daha gördüm.

Yeşilçam filmlerindeki çıkarsız, bir an olsun bile yanındaki kızı yatağa atmanın derinde olmayan aşkın saf halini gördükçe "Nerede o eski aşklar" diye iç geçiririz. Özlemini çektiğimiz o aşklar artık olmasa bile hepsi beyaz perdenin derinlikli tarihinde yerini aldı.

Selvi Boylum Al Yazmalım’ın final sahnesi oldukça etkileyicidir. Eminim birçok izleyiciye duygusal anlar yaşatmıştır. Filmin dili yer yer zayıflık gösterse de işlendiği konu itibariyle zaafları görmemizi engelliyor.

Kırgız Cengiz Aytmatov’un aynı adlı romanından uyarlanan Selvi Boylum Al Yazmalım, klasik Türk filmleri arasındaki müstehzi yerini daima korumuştur.

Cengiz Aytmatov romanında emeğin kutsallığına ve sevginin gücünü güçlü tasvirlerle okurlarına aktarmıştı. Aytmatov, bu romanıyla 1963 yılında Lenin Ödülü almaya hak kazandığını da belirtelim.

Cengiz Aytmatov

POLİTİK OLMAYAN AŞK HİKÂYESİ

Selvi Boylum Al Yazmalım ’da bir aşk hikâyesi vardır. Politik olmayan ve propaganda malzemesi olmaktan uzak kalan filmi Cahit Berkay müziğiyle bir gömlek daha yukarı taşımıştır.

Oyuncu kadrosuna baktığımızda emektar oyuncu Ahmet Mekin’i unutmamak lazım.

Pek çok filmde başrolleri paylaşan Kadir İnanır ve Türkan Şoray, bu filmde de ustalıklarını konuşturmuş, yıllarca hafızalarda silinmeyen sahneleri ve replikleriyle kültür-sanat hayatımızdaki konumunu korumuşlardır.