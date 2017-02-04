Bir yılda 11 milyon paket kaçak sigara bulundu

Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarından sigara kaçakçılığı ile mücadelede geçen yıl önemli başarı sağlandı.
VAN'DAKİ OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ
Aksiyon filmlerini aratmayan görüntülerde yakalanmamak için her yolu deneyen şüpheliler, peşlerindeki ekiplere ikinci araçla engelleme yaparak, polislerin hayatını tehlikeye attı.
Van'da polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan araçla ters yöne giren şüphelinin görevliler tarafından yakalanma anı da kameraya yansıdı.
Aksiyon filmi gibi operasyon VİDEO
77 MİLYON LİRA DEĞERİNDE
Sigaraların piyasa değerinin 77 milyon lira dolayında olduğu bildirildi.
Türkiye'de geçen yıl kaçak sigaranın en fazla ele geçirildiği il Van olurken, operasyonlarda gözaltına alınan 649 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve bunlardan 51'i tutuklandı.
Sigara kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 183 araçtan 52'sine el konuldu.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FİNANS KAYNAĞINA DARBE
Rekabetçi ve şeffaf piyasa yapısına yönelik tehdit oluşturan sigara kaçakçılığı, organize suç ve terör örgütlerine de finansman sağlıyor.
Düzenlenen operasyonlarla terör örgütünün finans kaynağına da önemli darbe vuruldu.
Yasa dışı yollardan ülkeye sokulan gümrük kaçağı sigaralar, insan sağlığını tehdit etmenin yanı sıra yarattığı vergi kaybıyla ekonomiyi de zarara uğratıyor.