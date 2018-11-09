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Bir yılda 140 bin araç denetlendi

Kırıkkale’de 2018 yılı içerisinde 43 ilin geçiş noktasında bulunan Bölge Trafik Denetleme İstasyonunda 140 bin araç kontrol edildi.

İHA | 09.11.2018 - 17:16..
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Yapılan genel bilgi toplama (GBT) sorgulamasında haklarında arama kararı çıkartılan 300 kişi ise gözaltına alındı.

Kırıkkale- Ankara yol güzergahında jandarma ve polis uygulama noktasında denetlemelerde bulunan Vali Yunus Sezer, burada yaptığı açıklamada, kontrol noktalarında görev yapan personelin çok önemli bir görev yaptığını söyleyerek şunları söyledi;

"140 BİN ARAÇ KONTROL EDİLMİŞ DURUMDA"

“Kırıkkale’de, jandarma ve polisin dönüşümlü olarak yaptığı uygulama noktalarımız var. Hem şehrin Ankara’ya doğru çıkışında hem de şehre girişte. Buralarda 2018 yılı itibariyle yaklaşık 140 bin araç kontrol edilmiş durumda, yine burada aranan şahıslardan 300’e yakın kişi yakalanmış durumda, bunlar önemli rakamlar.

BU NOKTALAR ŞEHİRLERİN GÖZÜ KONUMUNDA

Bu noktalarımız trafik, uyuşturucu ile mücadele, asayiş ve terör yönünden oldukça önemli, adeta şehirlerimizin giriş ve çıkışlarında ‘şehirlerimizin gözü’ konumunda. Hem Kırıkkale’nin hem de diğer illerimizin güvenliğine büyük katkı sağlamaktadır. Bu noktalarda görev yapan arkadaşlarımızın hepsine başarılarından dolayı, çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Sezer, yapılan uygulama ve çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alırken denetleme defterini kontrol ederek imzaladı.
Bir yılda 140 bin araç denetlendi


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