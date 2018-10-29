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Bir zamanlar askerdi; Brezilya'nın yeni Başkanı

Brezilya'da, devlet başkanlığına Sosyal Liberal Partinin adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro seçildi.

AA | 29.10.2018 - 02:11..
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Ülkede 7 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda, adayların yeterli oy çoğunluğuna erişememesinin ardından düzenlenen ikinci tur oylamasında, halk dün sandık başına gitti.

ORDUDA ASKERDİ

Resmi olmayan sonuçlara göre, PSL'nin adayı aşırı sağcı Bolsonaro, oyların yüzde 56'sını alarak seçimin galibi oldu. İşçi Partisinin (PT) solcu adayı Fernando Haddad ise oyların yüzde 44'ünü aldı.

Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro'nun, yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, kendisini seçim anketlerinde en popüler aday haline getirmişti.

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