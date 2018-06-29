Bir zamanlar eğitim: Açık hava okulları

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Eğitim hayatımız boyunca manzarası olan okullara özendik, ‘’burada ders işlesek ya…’’ diye hayaller kurduk. Bu açık hava okullarının havalandırma, klima, asansör gibi modern ihtiyaçları yok. Tabiri caizse içerisi zaten ‘püfür püfür’. Öğrencilerin bir mesajı var: Penceresiz sınıflarda, kuşları dinleyip baharı sınıfa getirsinler… Maalesef günümüzde çoğu geleneksel okul, dört duvarın dışında öğrenmenin yararlarına çok fazla önem vermiyor. Yalnız açık hava eğitimi dediysek; aklınıza 'Çılgın Dershane' falan gelmesin tabii.

TÜBERKÜLOZ MÜCADELESİNDE YENİ EĞİTİM SİSTEMİ

SAHİLDE, ÇİMLERDE, ORMANDA DERS KEYFİ

Açık hava okulu düşüncesine göre, geniş açık pencereler ve çimlerde çalışmayı mümkün kılan bir mimari sistem hakimdi; bu sahil ya da orman olabileceği gibi, müsait bir bahçe de olabilirdi. Sadece temel dersler değil, çocuk gelişimine katkıda bulunacak birçok aktivite ve uygulamalı ders vardı.

SADECE BRİTANYA'DA 96 OKUL VARDI

Bu okullardan en dikkat çekici olanı Amsterdam, Hollanda'da mimar Jan Duiker (1929–1930) tarafından yapıldı. Orman okullarından ilham alınarak, diğer Avrupa ülkelerinde de nam salan açık hava sınıf eğitimlerinde sadece Britanya genelinde faaliyet gösteren 96 açık hava okulu vardı.

ANTİBİYOTİK BULUNDU, AÇIK HAVAYA İHTİYAÇ KALMADI!

Benzersiz eğitim tarzı 1970'lere kadar popüler kaldı. Antibiyotiklerin ve evdeki sosyal koşulların iyileştirilmesinin ardından, II. Dünya Savaşı'ndan sonra daha az açık hava okullarına ihtiyaç duyuldu ve yavaş yavaş aşamalı hale getirildi.

DÖRT DUVAR ARASI EĞİTİM SİSTEMİ

Günümüze kadar nasıl bir sisteme döndüğünü siz biliyorsunuz; dört duvar… Çocukların hayal güçleri nefes alsın, daha ileri gitsin ve gelecek için daha büyük fikirler geliştirsinler… Bu eski, siyah-beyaz fotoğraflar eğitim hayatımızda olması gereken bir tarihi özetliyor.