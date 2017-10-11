Bira kutusundan alınan örnek Serbes'e aitmiş

İzmir Adli Tıp Kurumunun, İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül'de kullandığı otomobille önünde seyreden araca çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne yol açan Emrah Serbes'in 34 NT 5005 plakalı aracından alınan kan ve doku örnekleri üzerinde yaptığı çalışma tamamlandı.

BİRA KUTUSUNDAKİ DNA SERBES'E AİT

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen raporda, Emrah Serbes'in otomobilinin sürücü koltuğunun altında bulunan bira kutusunun ağız kısmından alınan sürüntü örneklerinin, İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede Serbes'in DNA profiliyle uyumlu olduğu belirlendi.

SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDAKİ KAN DA SERBES'E AİT

Raporda ayrıca, sol kapının içeriye bakan camından ve direksiyon hava yastığından alınan kan örneklerinin de Emrah Serbes'in DNA profiliyle uyumlu olduğu bilgisi yer aldı.

DOĞRU'NUN KANI SAĞ KOLTUKTA BULUNDU

Kaza sonrası sürücü olduğunu belirten Kenan Doğru'nun kan örneklerinin ise otomobilin sağ yan hava yastığı, sağ ön koltuk yan hava yastığı ve aracın direksiyon hava yastığı parçasından alındığı belirtilen 2 adet kumaş parçasındaki örneklerle uyuştuğu raporlandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül'de Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmış, sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede olaydan 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.

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Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

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Emrah Serbes, Torbalı Cumhuriyet Savcılığının Doğru'nun emniyet kemeri izi tespiti için aldığı karar ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden araçların ortalama hızının tespiti için gişelere giriş saatleri ve sürücülerinin kim olduğunun belirlenmesi için güvenlik kamera görüntülerini istemesi üzerine, otomobili kendisinin kullandığını söyleyerek 28 Eylül'de adliyeye teslim olduktan sonra tutuklanırken Doğru'da serbest kalmıştı.

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