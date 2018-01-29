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'Birbirimiz için Yaşayacağız' kitabı raflarda

Rus yazar Andrey Platonov'un 'Birbirimiz için Yaşayacağız' mektuplardan oluşan kitabı Metis Yayınları tarafından yayımlandı.

Haber Merkezi | 29.01.2018 - 14:45..
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Platonov’un 1920-1950 yılları arasında kaleme aldığı mektuplardan oluşan bu derleme, Rus edebiyatının en özgün yazarlarından birinin yaşamını tıpkı bir anahtar deliğinden bakar gibi gözlemleme, onun duygu ve düşüncelerine tanık olma imkânı veriyor bize.

Neler yok ki bu mektuplarda:

Eşine duyduğu tutkulu aşk ve çalışmak için başka şehirlere gitmek zorunda kaldığında içini kemiren kıskançlık. Bazı eserlerinin komünizm karşıtı gibi algılanması sonucunda edebiyat dünyasından dışlanması; bu yüzden hayatı boyunca sürekli maddi sıkıntılarla boğuşması.

'Birbirimiz için Yaşayacağız' kitabı raflarda

İşçi sınıfını kendi “vatanı” saydığı halde onun düşmanı olarak yaftalanmanın yüreğinde açtığı derin yara. “Sakıncalı” bir yazar olmaktan kurtulup saygı görmek ve kendini çok sevdiği edebiyat uğraşına adayabilmek için verdiği mücadelede sürekli duvara toslaması.

'Birbirimiz için Yaşayacağız' kitabı raflarda

Andrey Platonov

Çok sevdiği oğlu daha on beş yaşındayken tutuklanıp hapse atıldığında ve hapisten çıktıktan birkaç yıl sonra tüberkülozdan öldüğünde kapıldığı derin keder. Tüm bunlara rağmen yaşamaya, çabalamaya, sevmeye, ummaya devam etmesi.
Mektupların her biri yapbozun bir parçasını oluşturuyor: Bir eş, bir baba, yazar, arkadaş, yoldaş, yurttaş olarak, kısacası insan olarak Andrey Platonov’u daha iyi tanıyoruz onlar sayesinde.

Yazar: Andrey Platonov

Yayınevi: Metis Yayınları

Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Erdem Erinç

Türü: Mektup

Baskı yılı: 2018

Syf: 264

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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