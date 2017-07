Birce Akalay: Gidişinden sonra 1 hafta her ezanı saydım

Oyunculuğuyla olduğu gibi etkileyici sesi ve güçlü kalemiyle de kendisinden söz ettiren Birce Akalay, bundan beş yıl önce kaybettiği anneannesi için kaleme aldığı çalışmayı bitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Kendisine has bir tarzda satırlar paylaşan Birce Akalay anneannesi Necla Hanım’ın yokluğuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"TAM 5 SENE OLDU"

“Yine o menekşe gözler aralı… Oya kirpiklerde yaşlar sıralı… Uyu ey gönlümün nazlı meralı… Susun, Garip kuşlar ötmeyin Susun. Yetimler güzeli yavrum uyusun… Tam 5 sene oldu sen gideli bugün Nejo. Gidişinden itibaren 1 hafta her ezanı saymıştım, sanki her defasında biraz daha uzaklaşıyormuşsun gibi. Bugün de saydım boncuğum. Her defasında biraz daha yakınıma geldin, zaten elini omuzumdan hiç çekmedin ki biliyorum. Nihayet bitirdim canım anneannem. 5 yıllık yokluğunu,tüm varlığınla tümledim. Bugün sayende bitirdim.”