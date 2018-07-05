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Birce Akalay ve Sermiyan Midyad'dan LGBTİ'ye destek

Bodrum tatiline sevgilisi Can Tunalı ile devam eden Birce Akalay ve Sermiyan Midyad LGBTİ bireylerinin yürüyüşüne katıldı.

Haber Merkezi | 05.07.2018 - 06:25..
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Bodrum'un Gümüşlük beldesinde bulunan Birce Akalay ve Can Tunalı çifti tatilin keyfini çıkartıyor.

Birce Akalay ve Sermiyan Midyad'dan LGBTİ'ye destek

AKALAY VE SERMİYAN MİDYAD YÜRÜYÜŞE KATILDI.

LGBTİ bireylerinin yürüyüşünü gördüğü anda telefonuyla kayıt alan Birce Akalay yerinde duramadı.

Cep telefonuyla çekim yapan ünlü oyuncu daha sonra yürüşüye girdi. LGBTİ bireylerine destek veren Akalay gibi bir ünlü isim daha vardi; Sermiyan Midyad

Oyunculuğunun yanı sıra bir süredir yönetmenlik de yapan Sermiyan Midyad da derneğe destek verdi.

Birce Akalay ve Sermiyan Midyad'dan LGBTİ'ye destek

LGBTİ bireyleriyle yürüyen Birce Akalay, ardından serinlemek için denize girdi.

Birce Akalay ve Sermiyan Midyad'dan LGBTİ'ye destek

Birce Akalay ve Sermiyan Midyad'dan LGBTİ'ye destek

Birce Akalay ve Sermiyan Midyad'dan LGBTİ'ye destek

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