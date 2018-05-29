Birce Akalay'ın yeni imajı

İbrahim Çelikkol ile uzun süredir devam eden Siyah Beyaz Aşk dizisi final yapan güzel oyuncu Birce Akalay, herkesin çok beğendiği uzun saçlarını kestirdi. Oyuncunun yeni imajı ise hiç beğenilmedi.

BESLEMELERE BENZETİLDİ

Bir Instagram haber sayfasının Akalay'ın yeni saçları haberinin altına gelen yorumlara göre Akalay'ın yeni imajı beğenilmeyerek beslemelere benzetildi.

DOĞA RUTKAY DA BEĞENMEDİ

Bir takipçinin "Yani neden bu kadar kendini bozmaya çalışıyor insanlar anlamıyorum" yorumunu okuyan oyuncu Doğa Rutkay Kamal da yorumu beğenerek yazan kişiye destek verdi.