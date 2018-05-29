taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.055
USD
4,5989
EURO
5,3103
ALTIN
192,77
PETR
75,8100

Birce Akalay'ın yeni imajı

Ünlü oyuncu Birce Akalay'ın yeni imajı hiç beğenilmedi.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 12:56..
  1. Haberler
  2. Magazin

İbrahim Çelikkol ile uzun süredir devam eden Siyah Beyaz Aşk dizisi final yapan güzel oyuncu Birce Akalay, herkesin çok beğendiği uzun saçlarını kestirdi. Oyuncunun yeni imajı ise hiç beğenilmedi.

BESLEMELERE BENZETİLDİ

Bir Instagram haber sayfasının Akalay'ın yeni saçları haberinin altına gelen yorumlara göre Akalay'ın yeni imajı beğenilmeyerek beslemelere benzetildi.

DOĞA RUTKAY DA BEĞENMEDİ

Bir takipçinin "Yani neden bu kadar kendini bozmaya çalışıyor insanlar anlamıyorum" yorumunu okuyan oyuncu Doğa Rutkay Kamal da yorumu beğenerek yazan kişiye destek verdi.

Birce Akalay'ın yeni imajı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Filistin afişinde skandal hatalar

CHP'nin Filistin afişinde skandal hatalar

725
Avusturya'dan küstah Türkiye çağrısı

Avusturya'dan küstah Türkiye çağrısı

353
Erdoğan: İnce kabadayılık yapacaksa dersini veririz

Erdoğan: İnce kabadayılık yapacaksa dersini veririz

326
3. Havalimanı'nda ilk kontrol uçuşu başarıyla tamamlandı

3. Havalimanı'nda ilk kontrol uçuşu başarıyla tamamlandı

209
Kemal Kılıçdaroğlu'nun özerklik sözü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun özerklik sözü

254
Trump'tan tutuklu FETÖ papazına: Seni kurtaracağız

Trump'tan tutuklu FETÖ papazına: Seni kurtaracağız

221
Rus televizyonunda yayınlanan Erdoğan belgeseli

Rus televizyonunda yayınlanan Erdoğan belgeseli

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94