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2 kez oy kullandığını iddia eden kadın İzmir’de gözaltına alındı

Birden fazla kez oy kullandığını gösteren fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Şengül E. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İHA | 20.06.2018 - 11:32..
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisine ait sosyal medya hesabından birden fazla kez oy kullanırken çektirdiği fotoğrafları paylaşan kadın hakkında açıklama yaptı.

2 kez oy kullandığını iddia eden kadın İzmir’de gözaltına alındı

EVRAKTA SAHTECİLİKTEN GÖZALTI

Söz konusu fotoğrafların paylaşılmasıyla mükerrer oy kullanıldığına dair intiba oluşturulduğu ve kamuoyunda vatandaşların yoğun tepkisine neden olduğu belirtilen açıklamada, "Belçika’da yaşadığı bildirilen Şengül E. isimli şahıs hakkında Yüksek Seçim Kurulunun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yapmış olduğu 'ilgilinin çift kimlik taşıyıp taşımadığının araştırılması istemli' suç duyurusu üzerine Başsavcılığımız tarafından 298 sayılı Kanun’a muhalefet/resmi evrakta sahtecilik suçlarından soruşturma başlatılarak, şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmekle yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs İzmir Selçuk’ta gözaltına alınmıştır." denildi.

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