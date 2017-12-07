Birecik Doğalgaz Boru Hattı'nda kamulaştırma kararı

Birecik ilçesi Doğalgaz Boru Hattı projesi kapsamında Şanlıurfa Bozova ve Birecik ilçeleri sınırları içerisinde yer alan bazı taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

GAZETEDE AÇIKLAMA YAPILDI

Gazete’de yer alan karar şöyle: "Birecik ilçesi Doğal Gaz Boru Hattı projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Şanlıurfa ili Bozova ve Birecik ilçeleri sınırları içerisinde yer alan ve ekli haritada gösterilen güzergahı isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji, nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 4/7/2017 tarihli ve 18516 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 27.maddesine göre bakanlar kurulunca 22/9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır."