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Birecik'te tuzakla keklik avlayan 3 kişiye para cezası

Şanlıurfa Birecik'de , çığırtkan keklik kullanılarak tuzakla keklik avlayan 3 kişiye, jandarma tarafından 4 bin 742 lira ceza kesti.

12.02.2017 - 18:53
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Çiçekalan- Duyduk bölgesinde kaçak keklik avı yapıldığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, takibe aldığı 27 V 7698 plakalı otomobili durdurarak arama yaptı.

Birecik'te tuzakla keklik avlayan 3 kişiye para cezası

4 BİN 742 LİRA CEZA

Yapılana aramada otomobilin bagajında keklik avlamada aldatma olarak kullanılan tahta kafes içinde 4 çığırtkan keklik, 2 demir telli tuzak ele geçirildi. Keklik ve tuzak malzemelere el koyan jandarma ekipleri, otomobilde bulunan R.İ., A.K., ve V.O. isimli kişilere toplam 4 bin 742 lira para cezası kesti.

Birecik'te tuzakla keklik avlayan 3 kişiye para cezası

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