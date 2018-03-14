Birevim uluslararası alanda 4 ödül aldı

Uluslararası standartlarda dünyanın pek çok ülkesinden başarılı kuruluşların yarıştığı, 2002 yılından bu yana verilen ve dünyanın en saygın iş ödülleri arasında yer alan Stevie Ödülleri, 23 Şubat Cuma günü Las Vegas’ta gerçekleşti.

İKİ ALTIN, BİR GÜMÜŞ VE BRONZ ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

2018 Stevie Ödüllerine 60 ülkeden 2500'den fazla başvuru yapıldı. Stevie ödüllerinin görkemli gala gecesinde ödüller sahiplerini bulurken, Birevim iki altın, bir gümüş ve bir de bronz ödüle layık görüldü.

BİREVİMİN BAŞARISI TESCİLLENDİ

Birevim; yılın satış ayrıcalığı ve yılın pazarlama programı kategorilerinde altın ödüle layık görülürken, başarılı müşteri hizmetleri kategorisinde gümüş ödüle, yılın inovasyonu kategorisinde de bronz ödüle layık görüldü. Birevim 2017 yılında aldığı altın kalite ödülünün yanında, bu dört yeni ödülle birlikte kalitesini, başarısını ve yenilikçi bakış açısını bir kez daha tescillemiş oldu.

"BU ÖDÜLLERİ TÜM BİREVİM ÇALIŞANLARININ ADINA ALIYORUZ"

Ödüle ilişkin duygu ve düşüncelerini açıklayan Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, “Bu ödülleri tüm Birevim çalışanları adına alıyoruz, Birevim çalışanlarına ve müşterilerimize gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.