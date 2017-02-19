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Birgün gazetesi Viranşehir'de şehit düşen çocuğu görmedi

Terör örgütü PKK, 1 ton bombayla lojmana saldırdı. Terör saldırısında 2 kişi şehit oldu.

19.02.2017 - 10:44
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Birgün gazetesi Viranşehir'de şehit düşen çocuğu görmedi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak'ın lojmandaki yavru kediyi beslemek isterken evden çıktığı sırada bina koridorunda hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Birgün gazetesi Viranşehir'de şehit düşen çocuğu görmedi

TEK SATIR HABER BİLE YAPMADILAR

Türkiye'de çoğu zaman insan yaşamının, kadın ve çocukların yaşam hakkının devlet tarafından katledildiğini dile getiren Birgün adlı aşırı mezhepçi gazete, dolaylı destek verdikleri terör örgütü PKK bombalı saldırıda bir çocuğu katledince sessizliğe büründü, gazetede tek satır haber bile yapmaya gerek görmedi.

Öyle ki bu gazetenin, hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın acısını bile siyasete döktüğü, Berkin Elvan'ın cenazesi üzerinden siyasi rant elde etmeye çalıştığı gün gibi ortaya çıkmış oldu..

Birgün gazetesi Viranşehir'de şehit düşen çocuğu görmedi

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