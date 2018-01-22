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Birgün gazetesi YPG'ye terörist demekten çekiniyor

Yıllarca emperyalizme karşı sloganlar atan sol cenahın gazeteleri, emperyalistlerin kurduğu YPG'ye terörist demekten bile geri duruyor; tek nedeni de Türkiye düşmanlığı..

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 14:05..
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Birgün gazetesi YPG'ye terörist demekten çekiniyor

YANLIŞLIKLA YPG'YE TERÖRİST DEDİLER

Türkiye'ye yayın yaptığı halde,'iktidara muhalif' kimliğinin arkasına sığınarak terör görütünün sesi olan, mezhepçi yaklaşımlarıyla Alevi - Sünni ayrışmasını tetikleyen haberlere imza atan Birgün gazetesi, yanlışlıkla da olsa bir ilke imza attı ve YPG yanlısı terör borazanlarını kızdırdı.

Gazete, Afrin'e yapılan Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili bilgi içeren bir haberi yayına alırken "Terör örgütü YPG" söz öbeğini düzeltmeyi unuttu, çok sevdikleri örgüte bilmeden terörist demiş oldu.

HATAYI(!) DÜZELTİP TERÖR ÖRGÜTÜ İFADESİNİ KALDIRDILAR

Aradan yaklaşık 24 saatin geçmesinin ardından, aynı haberin web sitesinde yer alan linkinde YPG'nin yanındaki terör örgütü ifadesi kaldırılarak gazete yayın çizgisi gereğince 'hatadan döndü' ancak bazı YPG yanlıları yine de Birgün'ü "Kürt davasını satmakla" suçladı.

GAZETEDEKİ HABERİN ÖNCEKİ VE SONRAKİ HALİ ŞU ŞEKİLDE

Birgün gazetesi YPG'ye terörist demekten çekiniyor

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