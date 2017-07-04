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Birgün gazetesinin Türk kelimesine olan alerjisi

Birgün, Yunan Sahil Güvenlik'in Türk yük gemisine saldırmasını haberleştirirken bile nefret kusuyor.

04.07.2017 - 11:05
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Birgün gazetesinin Türk kelimesine olan alerjisi

Türkiye'deki varlığını Alevileri kışkırtmak üzerine kuran gazete Birgün'ün, dün akşam attığı bir başlık hem gazetenin hem de Türkiye'de solculuğun durumu kısa ve net bir biçimde izah ediyor.

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, bir Türk yük gemisine 'uyuşturucu kaçakçılığı ihtimali' üzerine ateş açtı, durdurmaya çalıştı.

Olay son dakika olarak tüm haber sitelerinde verilirken, Birgün gazetesinin internet sitesinde ilginç bir başlık yer aldı.

Birgün gazetesinin Türk kelimesine olan alerjisi

YUNAN'A YUNAN DEYİP, TÜRK'E TÜRK DİYEMEMEK

Birgün, Yunan askeri birimi için 'Yunan Sahil Güvenliği' ifadesini kullanıyor. Bu çok normal ancak aynı deyimi Türk bayrağı için kullanamıyor, garip bir şekilde Türk bayrağına Türkiye bayrağı diyor.

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