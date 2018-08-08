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Birgün'ün Haydar Baş haberi

Furkan Vakfı, Adnan Oktar ve Haydar Baş... Operasyonlar üst üste geldi, mezhepçi gazete rahatsız.

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 08:59..
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Birgün'ün Haydar Baş haberi

Haydar Baş hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mahkeme kararıyla Baş'ın mal varlığına el konuldu ve yurt dışına çıkışı yasaklandı.

Mahkemenin Haydar Baş kararı, yıllardır 'şeriat gelecek' haberleri yapan Birgün Gazetesi'nde de yer aldı.

ADNAN OKTAR, FURKAN VAKFI VE HAYDAR BAŞ

Gazete; haberi, "AKP'li olmayan bir tarikata daha operasyon" başlığıyla duyurdu.

Haberin detaylarında, Adnan Oktar ve Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonlar da hatırlatıldı.

Mezhepçi gazete, AK Parti düşmanlığıyla tarikatları savunacak hale geldi.

Birgün'ün Haydar Baş haberi

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